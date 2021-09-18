ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитывал на опыт Гармаша. И его знание украинского футбола»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу провел пресс-конференцию после победы над «Александрией» (1:0) в матче 8-го тура УПЛ.

- Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу с «Александрией» сразу после «Бенфики», ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так «Александрия» набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.

Эта команда очень мотивирована и агрессивна в позитивном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого поменялась бы ситуация на поле. У нас были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.

В такой игре есть заслуга и «Александрии», они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке. Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Так что считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами.

- Мистер, когда вы пережили больше стресса – после отмененного гола «Бенфике» или сегодня, добыв победу на последних секундах?

- Эмоции были одинаково сильными. В какой-то момент я подумал, что неудача в концовке игры с «Бенфикой» сегодня вернется. Хотя люди, смотревшие запись, сказали, что пенальти был стопроцентным. Поэтому я поздравил ребят с победой. Они не сдавались, играли до конца и до последней минуты верили, что смогут забить.

- Как можете оценить игру новичка Витиньо и по какой причине в перерыве был заменен Шкурин?

- Витиньо вышел в сложный момент, когда команда соперника оборонялась компактно, близко к своим воротам и не оставляла свободных зон. Витиньо обладает очень хорошими футбольными качествами. Уверен, что он поможет нам. Но и нам, и ему нужно запастись терпением, чтобы он набрал нужные кондиции. Ведь здесь совсем другой футбол, чем тот, к которому он привык.

Что касается Шкурина, то ему нужно играть. У него долго не было игровой практики, и я даю ему эту практику. Однако Шкурину еще надо притереться к команде, к своим партнерам. Меняя его на Гармаша, я рассчитывал на опыт Дениса, его знание украинского футбола и своих партнеров по команде. Он очень полезный для нас игрок, такие исполнители важны. Отсутствуют Беседин и Попов – два важных игрока в нашей структуре. Кроме того, сегодня не смог принять участия в игре и Шапаренко, находящийся сейчас в хорошей форме.

- 22 сентября «Динамо» ждет матч за Суперкубок Украины. Для вас это выставочный матч или же результат будет иметь значение?

- Позвольте мне насладиться сегодняшним днем, сегодняшней победой. А начиная с завтрашнего дня я начну думать о матче за Суперкубок.