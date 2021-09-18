8-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитывал на опыт Гармаша. И его знание украинского футбола»

Наставник «Динамо» подвел итоги победы над «Александрией» (1:0)

  • 18.09.2021 22:47
  • 5200 просмотров
  • 12 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитывал на опыт Гармаша. И его знание украинского футбола»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу провел пресс-конференцию после победы над «Александрией» (1:0) в матче 8-го тура УПЛ.

- Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу с «Александрией» сразу после «Бенфики», ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так «Александрия» набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.

Эта команда очень мотивирована и агрессивна в позитивном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого поменялась бы ситуация на поле. У нас были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.

В такой игре есть заслуга и «Александрии», они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке. Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Так что считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами.

- Мистер, когда вы пережили больше стресса – после отмененного гола «Бенфике» или сегодня, добыв победу на последних секундах?
- Эмоции были одинаково сильными. В какой-то момент я подумал, что неудача в концовке игры с «Бенфикой» сегодня вернется. Хотя люди, смотревшие запись, сказали, что пенальти был стопроцентным. Поэтому я поздравил ребят с победой. Они не сдавались, играли до конца и до последней минуты верили, что смогут забить.

- Как можете оценить игру новичка Витиньо и по какой причине в перерыве был заменен Шкурин?
- Витиньо вышел в сложный момент, когда команда соперника оборонялась компактно, близко к своим воротам и не оставляла свободных зон. Витиньо обладает очень хорошими футбольными качествами. Уверен, что он поможет нам. Но и нам, и ему нужно запастись терпением, чтобы он набрал нужные кондиции. Ведь здесь совсем другой футбол, чем тот, к которому он привык.

Что касается Шкурина, то ему нужно играть. У него долго не было игровой практики, и я даю ему эту практику. Однако Шкурину еще надо притереться к команде, к своим партнерам. Меняя его на Гармаша, я рассчитывал на опыт Дениса, его знание украинского футбола и своих партнеров по команде. Он очень полезный для нас игрок, такие исполнители важны. Отсутствуют Беседин и Попов – два важных игрока в нашей структуре. Кроме того, сегодня не смог принять участия в игре и Шапаренко, находящийся сейчас в хорошей форме.

- 22 сентября «Динамо» ждет матч за Суперкубок Украины. Для вас это выставочный матч или же результат будет иметь значение?
- Позвольте мне насладиться сегодняшним днем, сегодняшней победой. А начиная с завтрашнего дня я начну думать о матче за Суперкубок.

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Источник — ФК Динамо Киев

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 23:27
    -5
    Юрій Ганусяк, 18.09.2021 23:15
    хороший актор захисник олександрії, який від дотику пальців буяльського чуть не помер, зате зірвав прорив та заробив карточку для буяльського.
    нужно Буяльскому самому глаза повыкалывать, чтобы руками не размахивал
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 23:26
    -3
    В нападении Динамо Киев сделало ставку на Рыбалко
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 23:19 (изменен)
    -4
    Тянем-потянем Команду!!!
    А Европе вытянуть не можем!!!
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
    Юрій Ганусяк, 18.09.2021 23:15
    +4
    хороший актор захисник олександрії, який від дотику пальців буяльського чуть не помер, зате зірвав прорив та заробив карточку для буяльського.
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 18.09.2021 23:14
    +2
    Що тут кроти гундосять, що він не так сказав, все по ділу, Олександрія дійсно гарно виглядала, особливо воротар тягнув. А пєналь був, не треба було тягнути за футболку, а потім штовхати у спину.
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:05
    +5
    Primovocatus, 18.09.2021 23:00
    Да уж. Как глист извивался.)
    В чём важность то? Всё равно остались бы первыми. А решится лидерство опять в матче с ШД.
    Лидерство и Чемпионство решается как раз в таких играх по ходу сезона
    Две игры шахтёра такие же как две игры с Вересом
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:04
    +6
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:50
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
    А что он должен был делать ?
    Кричать « дляяяя тИбя шахтёр зИиииденные пяаааля»? И рвать футболку с помощью Рыбалки ?
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    Южанин
    Южанин, 18.09.2021 23:03
    +2
    Гармаш в этом очень опытный и знает что и как надо делать в украинском футболе
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    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 23:00
    -5
    Да уж. Как глист извивался.)
    В чём важность то? Всё равно остались бы первыми. А решится лидерство опять в матче с ШД.
    Ссылка
    Maxx
    Maxx, 18.09.2021 22:57
    -9
    БРАВО ПИДЕРАЦИЯ!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:52
    -9
    Победа в ручном режиме.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:50
    -8
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
    Ссылка
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