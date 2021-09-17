Динамо Киев

Центральный матч ждет нас субботним вечером на «Олимпийском». Главный на момент старта 8 тура УПЛ преследователь грандов проверит свои силы на фоне чемпиона и лидера таблицы.

Александрия

Любопытно, что коллектив Юрия Гуры, занимая третью строку таблицы, еще ни разу не выигрывал хотя бы два матча кряду. Поражение в Ужгороде остается для «Александрии» единственным в сезоне, а в остальном – команда четко чередует победы и ничьи. При этом, из-за замены газона на стадионе «Ника» только в прошлом туре «желто-черные» вернулись домой, в областном дерби переиграв «Ингулец» (1:0). Теперь, согласно очередности, ждать ничьи с «Динамо»?

Автором единственного гола в противостоянии с «Ингульцом» стал новичок «Александрии» Сергей Грынь, в начале второго тайма четко реализовавший выход один в один после классной длинной передачи Ивана Калюжного, воспитанника «Динамо». Также успели поиграть в структуре киевского клуба, к слову, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка и Александр Мельник.

Динамо

Киевляне в прошлом туре, напротив, впервые за месяц провели выездную встречу, переиграв «Металлист 1925» (2:0). Результативными ударами также в начале второго тайма отметились Виктор Цыганков и Денис Гармаш, который во вторник успел стать и антигероем команды. Именно офсайд Гармаша в противостоянии Лиги Чемпионов против «Бенфики» не позволил «бело-синим» стартовать в евросезоне с победы.

Впрочем, «нули» на табло с португальцами Мирча Луческу расценил как положительный результат, похвалив команду. «Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника – далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу», – акцентировал внимание на обороне наставник. Пара Забарный – Сирота действительно впечатляет, да и в целом статистика игры оборонительных построений «Динамо» очень солидна. Четыре кряду матча без единого пропущенного гола!

Комментарий

«Киевляне мощно атакуют через фланги, насыщают чужую штрафную и постоянно доставляют туда мяч. «Динамо» Луческу смотрится просто здорово! К анализу игр с участием соперника подходим выборочно. Внимательно изучим встречи с «Металлистом 1925», с «Бенфикой», а вот разгром динамовцами «Колоса», думаю, много информации не даст», – поделился мыслями о предстоящей игре Юрий Гура.

Статистика встреч

Как и с большинством соперников по Премьер-лиге, подавляющий перевес в истории встреч – за «Динамо». Единственный раз «Александрия» обыгрывала киевлян три года назад, еще в четырех встречах сумев сыграть вничью. А вот столичный коллектив отпраздновал 19 побед, в том числе 2:1 весной на «Нике». Тогда быстрый гол удался Артему Ситало, на что точными ударами у гостей ответили Николай Шапаренко и Жерсон Родригес.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Шапаренко, Шкурин.

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Цуриков, Мельник, Грынь, Калюжный, Одарюк, Ковалец, Третьяков.

Прогноз на противостояние

«Александрия» в нынешнем сезоне уже «спутала карты» в чемпионской гонке, обыграв в выездной встрече «Шахтер». Тем осторожнее будет «Динамо» в противостоянии с крепким соперником, действительно способным на сенсацию. Однако, спрогнозируем хладнокровную игру «Динамо» и последующую победу фаворитов противостояния.

18 сентября, суббота