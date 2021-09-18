Динамо - Александрия - 1:0. Гол с пенальти и драка фанатов. Обзор матча

В 8-м туре УПЛ лидер «Динамо» принимало «Александрию» и лишь в компенсированное время киевляне выиграли 1:0 благодаря пенальти.
Игра запомнилась дракой фанатов на трибунах.
Динамо - Александрия 1:0. Обзор матча
Динамо - Александрия. 1:0. Гол Цыганкова с пенальти
Как Мирча Луческу сорвался и накричал на арбитра
Фанаты устроили драку на стадионе
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
Такие фокусы в Европе не прокатывают.
Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
Серйозно вважаєш, що Павєлка буде тягнути ДК до чемпіонства?
Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
Такие фокусы в Европе не прокатывают.
Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
Такие фокусы в Европе не прокатывают.
Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
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