8-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Александрия - 1:0. Гол с пенальти и драка фанатов. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 18.09.2021 22:05
  • 3517 просмотров
  • 4 комментария
Динамо - Александрия - 1:0. Гол с пенальти и драка фанатов. Обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

В 8-м туре УПЛ лидер «Динамо» принимало «Александрию» и лишь в компенсированное время киевляне выиграли 1:0 благодаря пенальти.

Игра запомнилась дракой фанатов на трибунах.

Динамо - Александрия 1:0. Обзор матча

Динамо - Александрия. 1:0. Гол Цыганкова с пенальти

Как Мирча Луческу сорвался и накричал на арбитра

Фанаты устроили драку на стадионе

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 18.09.2021 22:15
    +1
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 22:12
    Позорище!!!
    Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
    Такие фокусы в Европе не прокатывают.
    Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
    Ти хворий покидьок.
    Серйозно вважаєш, що Павєлка буде тягнути ДК до чемпіонства?
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:13
    -6
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 22:12
    Позорище!!!
    Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
    Такие фокусы в Европе не прокатывают.
    Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
    тут не судья а Рыбалка с баблом едет домой
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:12
    -7
    Динамо через купленого Рыбалку получил пенальти в конце матча. Очевидно преднамеренное нарушение, продиктованное третьими лицами в руковдостве ДК
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 22:12
    -6
    Позорище!!!
    Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
    Такие фокусы в Европе не прокатывают.
    Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
    Ссылка
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