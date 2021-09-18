8-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Забили на 97 минуте. Динамо с помощью пенальти дожало Александрию

Цыганков всю игру транжирил моменты, но именно он забил гол

  • 18.09.2021 21:36
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  • 210 комментариев
Забили на 97 минуте. Динамо с помощью пенальти дожало Александрию
© Динамо Киев

Субботнее противостояние между «Динамо» и «Александрией» вызывало немалый интерес, ведь на поле встретились лидер турнирной таблицы и команда, которая занимала перед очередным туром украинского чемпионата третье место. «Горожане» подошли к сегодняшнему матчу с одним поражением, которое потерпели еще в стартовом туре. Впрочем, тренерскому штабу Юрия Гуры предстояло поломать голову над тем, как сдержать находящихся на ходу соперников.

Киевляне не зря возглавляют турнирную гонку: они демонстрируют уверенную игру, а в предыдущих четырех матчах оставили свои ворота в неприкосновенности. В этом есть немалая заслуга Дениса Бойко, но сегодня в ворота «бело-синих» вернулся Георгий Бущан. Еще два изменения по сравнению с лигочемпионовской дуэлью против «Бенфики» сделал тренерский штаб Мирчи Луческу. В центре обороны вместо Сироты вышел Шабанов, а в центре поля вместо Шапаренко появился Андриевский.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны у штрафной соперников. Сделать это удалось довольно быстро, но после проникающей передачи Де Пены Цыганков не сумел пробить Билыка. Куда более опасный момент состоялся на 15-й минуте. И снова отличный шанс упустил Цыганков, который после навеса Буяльского с близкого расстояния не попал в ворота.

Высокий прессинг хозяев поля доставлял немало проблем александрийцам, но подопечные Гуры довольно сносно справлялись с давлением. При этом гости не забывали проводить быстрые контратаки, которые старались разгонять Гринь и Третьяков. И все же, киевляне вполне могли уйти на перерыв с преимуществом в счете. Удару Андриевского с линии штрафной немного не хватило точности, а перед перерывом очередной голевой момент не реализовал Цыганков. Из остроты у ворот «Динамо» отметим момент в концовке тайма, когда Мельник мог сыграть порасторопнее в штрафной «бело-синих».

В перерыве на острие атаки «Динамо» произошла перестановка: вместо Шкурина на поле вышел Гармаш – игра на острие номинального опорника уже перестала удивлять. Вторая половина встречи началась с атак киевлян, но компактная оборона гостей не давала подопечным Луческу создавать угрозы. В завершающей фазе в действиях «бело-синих» прослеживалась поспешность, и даже румынский наставник «Динамо» подсказывал своим игрокам, что нужно действовать более хладнокровно.

В середине второй 45-минутки снова расточительностью отличился Цыганков. Полузащитник не пробил Билыка после выхода один на один, а затем подобрал мяч и пробил под перекладину – голкипер еще раз выручил свою команду. Вскоре с целью усиления атаки на поле вышли Караваев и Витиньо, который дебютировал в Украинской Премьер-лиге. Но в атаках «Динамо» пропала острота, и александрийцы на некоторое время даже завладели преимуществом. В одном из эпизодов Бущану пришлось демонстрировать свою реакцию, отражая мяч после удара Спинелли.

В концовке встречи хозяева поля большими силами проводили атаки, и добились своего в компенсированное время. Во время навеса с углового Рыбалка в штрафной придержал за футболку Гармаша, и арбитр Кривушкин, самостоятельно просмотрев видеоповтор, указал на 11-тиметровую отметку. Цыганков с «точки», уже на седьмой компенсированной минуте, пробил точно. Но и это было еще не все: команды переиграли целых 14 минут, а последним эмоциональным эпизодом встречи стало удаление Кирюханцева за неспортивное поведение. В итоге, «бело-синие» одержали очень трудную победу.

На следующей неделе киевляне проведут матч за Суперкубок против «Шахтера» и календарный поединок чемпионата против «Руха» (на выезде). «Александрия» в следующем туре будет принимать «Мариуполь».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Динамо» – «Александрия» - 1:0.

 Цыганков, 90+7 (пен).

 Буяльский, 43, Кендзера, 58, Сидорчук, 66, Бойко, 72 (со скамейки запасных), Андриевский, 86, Шабанов, 90+13, Гармаш, 90+13 - Ковалец, 42, Спинелли, 75, Дубра, 78.

 Кирюханцев, 90+13 (неспортивное поведение).

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Караваев, 68), Шабанов, Забарный, Миколенко - Сидорчук (Шепелев, 78), Андриевский - Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), де Пена (Витиньо, 68) - Шкурин (Гармаш, 46).

«Александрия»: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дришлюк (Рыбалка, 70), Ковалец — Одарюк (Кирюханцев, 62), Гринь (Спинелли, 62), Третьяков (Стецьков, 90).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:22
    0
    Рыбалко - настоящий динамовец, еще и денежек заработал
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:22
    -2
    Рыбалко нормально заработал пенальти, интересно сколько ему отлистали?
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 18.09.2021 22:21
    +1
    Кстати, а ничего что...!
    Добавляли 5 мин на 7 забили на 13 красная на 15 замены и финал....цирк
    Для кого тянули????
    Ссылка
    APL
    APL, 18.09.2021 22:21
    +1
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:12
    А полыхающие сраки кротов были есть и будут
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:21
    -1
    считаю, что в глобальном упадке клубного футбола в Украине виноваты Суркис и Ахметов
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 18.09.2021 22:20
    -4
    Что болелы сов что кротов отсталые дебилы радуйтесь таким победам в говно чемпионате, чтобы потом заглатывать в Европе
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:19
    -3
    Darkness1984, 18.09.2021 22:11
    Санитары уже выехали за тобой
    а не за тобой, возможно это твоя фантазия и фетиш? Фрейд?
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 22:19
    -4
    avk2307, 18.09.2021 22:12
    Посмотри фото вип ложи на игре Полесье Металлист.
    Там все вместе ,улыбаются и руки друг другу жмут.Особенно Павелко и Ярославский.
    я смотрел, поэтому считаю ту ничью тоже договорной, особенно по причине приезда мера Житомира и главного из АТБ
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:18
    +3
    Кроты тянуть за футболку и толкать в спину это пенальти? или это пенальти когда это в вашу
    черножопую сторону?
    Ссылка
    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 22:18
    +2
    Andre066, 18.09.2021 21:57
    Не понимаю их. Суперкубок на носу! Дуэль двух Топов вот пусть покажут класс!
    А ещё через тур Шахтер-Динамо 2 октября чего они расстраивается? Пусть выиграют молча если смогут
    Так они потому и истеричат , очная же встреча приближается
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    Игорь Авто
    Игорь Авто, 18.09.2021 22:18
    +4
    Поздравляю родной клуб Динамо и всех его болельщиков с очередной победой!!!! ⚽ интересный матч, много моментов.
    Александрия хороший соперник, вопрос почему они так не играют постоянно с другими клубами, а только когда пересекаются с Динамо? ну то такое
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    avk2307
    avk2307, 18.09.2021 22:18
    +3
    Динамо с победой, так держать.!!!!
    Напомнило кстати апрельскую игру , где Родригес забил на последних секундах.
    После этой победы стало понятно, что Динамо будет чемпионом.
    А комментарии почитателей бразильской диаспоры кстати были такие же...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 18.09.2021 22:17 (изменен)
    +1
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:11
    Откуда у этого защекана деньги на билет из херсона в киев хотя мб насосет
    Щеки есть и деньги будут. Парень не умеет не шутить не общаться. Постоянно оскорбляет
    Да и вообще он же на колесах
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 18.09.2021 22:16
    -3
    Ребята, это дно, даже обсуждать нечего, ну так нельзя, это действительно базар лига и это может кому то нравиться, разве каким то мазахистам, касается и игры прошедшей на два часа раньше.
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    DK02
    DK02, 18.09.2021 22:15
    +5
    Miroslav1981, 18.09.2021 22:13
    Витиньо не плохой.. кстати…слева усилил.. не огонь, но видно, что командный игрок…
    Блін, я так само подумав. З миколенком буде вогонь, якщо заграє.
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 22:15
    +4
    Кроты , ау, так что правда кто то посмотрел ?
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    Miroslav1981
    Miroslav1981, 18.09.2021 22:13
    +7
    Витиньо не плохой.. кстати…слева усилил.. не огонь, но видно, что командный игрок…
    Ссылка
    просто парень
    просто парень, 18.09.2021 22:13 (изменен)
    +3
    Ахаха на это можно смотреть вечно, как бомбит кротов😜😜😜
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    avk2307
    avk2307, 18.09.2021 22:12
    +4
    cucumber, 18.09.2021 22:08
    Бурбас и Гебельс ТВ сейчас на стороне ДК и против МХ. Гебельс ТВ подключились к черному пиару против МХ. Суркис и Ахметов заодно против Металлиста
    Посмотри фото вип ложи на игре Полесье Металлист.
    Там все вместе ,улыбаются и руки друг другу жмут.Особенно Павелко и Ярославский.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 18.09.2021 22:12
    +4
    APL, 18.09.2021 22:11
    Це все х....я малята, Динамо перемогло і це найважливіше
    А полыхающие сраки кротов были есть и будут
    Ссылка
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