Забили на 97 минуте. Динамо с помощью пенальти дожало Александрию

Субботнее противостояние между «Динамо» и «Александрией» вызывало немалый интерес, ведь на поле встретились лидер турнирной таблицы и команда, которая занимала перед очередным туром украинского чемпионата третье место. «Горожане» подошли к сегодняшнему матчу с одним поражением, которое потерпели еще в стартовом туре. Впрочем, тренерскому штабу Юрия Гуры предстояло поломать голову над тем, как сдержать находящихся на ходу соперников.

Киевляне не зря возглавляют турнирную гонку: они демонстрируют уверенную игру, а в предыдущих четырех матчах оставили свои ворота в неприкосновенности. В этом есть немалая заслуга Дениса Бойко, но сегодня в ворота «бело-синих» вернулся Георгий Бущан. Еще два изменения по сравнению с лигочемпионовской дуэлью против «Бенфики» сделал тренерский штаб Мирчи Луческу. В центре обороны вместо Сироты вышел Шабанов, а в центре поля вместо Шапаренко появился Андриевский.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, пытаясь найти свободные зоны у штрафной соперников. Сделать это удалось довольно быстро, но после проникающей передачи Де Пены Цыганков не сумел пробить Билыка. Куда более опасный момент состоялся на 15-й минуте. И снова отличный шанс упустил Цыганков, который после навеса Буяльского с близкого расстояния не попал в ворота.

Высокий прессинг хозяев поля доставлял немало проблем александрийцам, но подопечные Гуры довольно сносно справлялись с давлением. При этом гости не забывали проводить быстрые контратаки, которые старались разгонять Гринь и Третьяков. И все же, киевляне вполне могли уйти на перерыв с преимуществом в счете. Удару Андриевского с линии штрафной немного не хватило точности, а перед перерывом очередной голевой момент не реализовал Цыганков. Из остроты у ворот «Динамо» отметим момент в концовке тайма, когда Мельник мог сыграть порасторопнее в штрафной «бело-синих».

В перерыве на острие атаки «Динамо» произошла перестановка: вместо Шкурина на поле вышел Гармаш – игра на острие номинального опорника уже перестала удивлять. Вторая половина встречи началась с атак киевлян, но компактная оборона гостей не давала подопечным Луческу создавать угрозы. В завершающей фазе в действиях «бело-синих» прослеживалась поспешность, и даже румынский наставник «Динамо» подсказывал своим игрокам, что нужно действовать более хладнокровно.

В середине второй 45-минутки снова расточительностью отличился Цыганков. Полузащитник не пробил Билыка после выхода один на один, а затем подобрал мяч и пробил под перекладину – голкипер еще раз выручил свою команду. Вскоре с целью усиления атаки на поле вышли Караваев и Витиньо, который дебютировал в Украинской Премьер-лиге. Но в атаках «Динамо» пропала острота, и александрийцы на некоторое время даже завладели преимуществом. В одном из эпизодов Бущану пришлось демонстрировать свою реакцию, отражая мяч после удара Спинелли.

В концовке встречи хозяева поля большими силами проводили атаки, и добились своего в компенсированное время. Во время навеса с углового Рыбалка в штрафной придержал за футболку Гармаша, и арбитр Кривушкин, самостоятельно просмотрев видеоповтор, указал на 11-тиметровую отметку. Цыганков с «точки», уже на седьмой компенсированной минуте, пробил точно. Но и это было еще не все: команды переиграли целых 14 минут, а последним эмоциональным эпизодом встречи стало удаление Кирюханцева за неспортивное поведение. В итоге, «бело-синие» одержали очень трудную победу.

На следующей неделе киевляне проведут матч за Суперкубок против «Шахтера» и календарный поединок чемпионата против «Руха» (на выезде). «Александрия» в следующем туре будет принимать «Мариуполь».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Динамо» – «Александрия» - 1:0.

Цыганков, 90+7 (пен).

Буяльский, 43, Кендзера, 58, Сидорчук, 66, Бойко, 72 (со скамейки запасных), Андриевский, 86, Шабанов, 90+13, Гармаш, 90+13 - Ковалец, 42, Спинелли, 75, Дубра, 78.

Кирюханцев, 90+13 (неспортивное поведение).

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Караваев, 68), Шабанов, Забарный, Миколенко - Сидорчук (Шепелев, 78), Андриевский - Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), де Пена (Витиньо, 68) - Шкурин (Гармаш, 46).

«Александрия»: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дришлюк (Рыбалка, 70), Ковалец — Одарюк (Кирюханцев, 62), Гринь (Спинелли, 62), Третьяков (Стецьков, 90).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

НСК «Олимпийский» (Киев).

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА