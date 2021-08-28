Роналду в Ман Юнайтед, Свитолина вышла в финал, соперники Зари

Главные новости за 27 августа на Sport.ua

  • 28.08.2021 06:00
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Роналду в Ман Юнайтед, Свитолина вышла в финал, соперники Зари
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед. Португальский форвард покинул «Ювентус».

2. Машина завелась. Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев. Элина будет сражаться за титул на кортах Чикаго.

3. Привет, Моуриньо! Заря узнала соперников в Лиге конференций. 27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда нового турнира.

4. Известен календарь матчей Динамо и Шахтера в групповом раунде ЛЧ. Киевляне начинают дома с «Бенфикой», «горняки» – на выезде против «Шерифа».

5. Чикаго. Марта Костюк проиграла россиянке на пути в полуфинал. Украинская теннисистка не сумела одержать победу в двухдневном противостоянии.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Сидклея в аренду в ПАОК. Соглашение рассчитано на один сезон.

7. Украинцы завоевали три золота и всего 22 медали. Зачет Паралимпиады. Украина сохраняет место в топ-10.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека сборной Люксембурга. Венсан Тилль перебрался в Полтаву.

9. Всплеск результативности. Черноморец и Александрия разошлись миром. Команды оформили сразу четыре забитых мяча в концовке поединка.

10. Стал известен андеркард вечера бокса Энтони Джошуа – Александр Усик. В программе титульный бой в тяжелом весе, а также поединок Каллума Смита.

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Источник — Sport.ua

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