Чикаго. Марта Костюк проиграла россиянке на пути в полуфинал

Украинская теннисистка не сумела одержать победу в двухдневном противостоянии

  • 27.08.2021 20:28
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Чикаго. Марта Костюк проиграла россиянке на пути в полуфинал
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
 
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в пятницу доигрывала со счета 7:6, 3:5 поединок 1/4 финала против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). К сожалению, выиграть не получилось.
 
Чикаго. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(4), 3:6, 4:6
 
В следующем раунде Грачева сразится против девятой сеяной Ализе Корне из Франции (№68 WTA). 
 
Также борьбу на турнире продолжает Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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