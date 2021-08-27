Чикаго. Марта Костюк проиграла россиянке на пути в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в пятницу доигрывала со счета 7:6, 3:5 поединок 1/4 финала против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). К сожалению, выиграть не получилось.
Чикаго. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(4), 3:6, 4:6
В следующем раунде Грачева сразится против девятой сеяной Ализе Корне из Франции (№68 WTA).
Также борьбу на турнире продолжает Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.