Чикаго. Марта Костюк проиграла россиянке на пути в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в пятницу доигрывала со счета 7:6, 3:5 поединок 1/4 финала против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). К сожалению, выиграть не получилось.



Чикаго. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(4), 3:6, 4:6



В следующем раунде Грачева сразится против девятой сеяной Ализе Корне из Франции (№68 WTA).



Также борьбу на турнире продолжает Элина Свитолина.