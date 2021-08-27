Элина Свитолина – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В финал победительница сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или кого-то из матча Марта Костюк (№56 WTA) – Варвара Грачева (№88 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.