Элина Свитолина – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Чикаго

  • 27.08.2021 14:20
  • 168 просмотров
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Элина Свитолина – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

27 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.
  
Ранее девушки между собой не играли.
 
В финал победительница сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или кого-то из матча Марта Костюк (№56 WTA) – Варвара Грачева (№88 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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