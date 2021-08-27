Элина Свитолина – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В финал победительница сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или кого-то из матча Марта Костюк (№56 WTA) – Варвара Грачева (№88 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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