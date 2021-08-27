Что случилось? Матч Костюк – Грачева приостановлен

В ночь со четверга на пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) должна была провести еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В 1/4 финала 19-летняя украинка играет против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). Первый сет украинка выиграла – 7:6.
Матч был приостановлен во втором сете при счете 3:5 в пользу Грачевой из-за неблагоприятных погодных условий (наступление темноты).
Поединок будет доигран в пятницу. Ранее по аналогичной причине приостанавливалась игра Элины Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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