Что случилось? Матч Костюк – Грачева приостановлен

Теннисистки продолжат поединок позже

  • 27.08.2021 03:39
  • 98 просмотров
  • 1 комментарий
Что случилось? Матч Костюк – Грачева приостановлен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь со четверга на пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) должна была провести еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.

В 1/4 финала 19-летняя украинка играет против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). Первый сет украинка выиграла – 7:6.

Матч был приостановлен во втором сете при счете 3:5 в пользу Грачевой из-за неблагоприятных погодных условий (наступление темноты).

Поединок будет доигран в пятницу. Ранее по аналогичной причине приостанавливалась игра Элины Свитолиной.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 27.08.2021 03:46
    0
    Да уж отскочила сегодня, хотя могла уже готовиться к Юс опен, а так будет интересно посмотреть какие работы над ошибками будут сделанные!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности