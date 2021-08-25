Что случилось? Матч Свитолина – Ферро приостановлен

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) должна была провести еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
Во втором раунде 26-летняя украинка играет против Фионы Ферро из Франции (№80 WTA). Матч был приостановлен в первом сете из-за наступления темноты в 18:22 по местному времени.
Поединок будет доигран в среду со счета 4:4. Напомним, это первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).
Источник — Sport.ua
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