Что случилось? Матч Свитолина – Ферро приостановлен

Теннисистки продолжат поединок позже

  • 25.08.2021 02:39
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Что случилось? Матч Свитолина – Ферро приостановлен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) должна была провести еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.

Во втором раунде 26-летняя украинка играет против Фионы Ферро из Франции (№80 WTA). Матч был приостановлен в первом сете из-за наступления темноты в 18:22 по местному времени.

Тучи над Чикаго

Поединок будет доигран в среду со счета 4:4. Напомним, это первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.08.2021 02:44
    +1
    Может и к лучше, а то начала психовать кидать ракетку не понятно чем все это закончилось, если бы продолжили, а так успокоется и обыграет Ферро
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