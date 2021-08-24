Элина Свитолина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В матче второго раунда украинка сразится против Фионы Ферро из Франции (№80 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после парного матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 00:40 по Киеву.
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.