Элина Свитолина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче второго раунда украинка сразится против Фионы Ферро из Франции (№80 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после парного матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 00:40 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница матча сыграет против еще одной француженки Кристины Младенович (№57 WTA).

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