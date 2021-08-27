Машина завелась. Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, одолела Ребекку Петерсон из Швеции (№59 WTA).



Чикаго. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:1, 6:7(4), 6:3

В финале Свитолина сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).

Предыдущий раз Элина играла в финале турнире WTA в Страсбурге чуть менее года назад (21.09.20).