Машина завелась. Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, одолела Ребекку Петерсон из Швеции (№59 WTA).
Чикаго. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:1, 6:7(4), 6:3
В финале Свитолина сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).
Предыдущий раз Элина играла в финале турнире WTA в Страсбурге чуть менее года назад (21.09.20).
Источник — Sport.ua
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Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
Подскажу автору, что сентябрь 2020-го был чуть менее года назад
https://www.youtube.com/watch?v=7TUGoK6uFNs
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