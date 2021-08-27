Машина завелась. Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев

Элина будет сражаться за титул на кортах Чикаго

  • 27.08.2021 23:19
  • 1925 просмотров
  • 18 комментариев
Машина завелась. Свитолина пробилась в первый финал за 11 месяцев
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла еще один поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче 1/2 финала украинка, которая является лидером посева, одолела Ребекку Петерсон из Швеции (№59 WTA).
 
Чикаго. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:1, 6:7(4), 6:3

В финале Свитолина сыграет против Ализе Корне (№68 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA). 

Предыдущий раз Элина играла в финале турнире WTA в Страсбурге чуть менее года назад (21.09.20). 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 27.08.2021 23:37
    0
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 23:30
    І другий поспіль хороший матч. Не без проблем, адже з другого сету Петерсон увімкнула на повну свій форхенд і ту партію забрала заслужено. Але і вона на топовому рівні грати довго не може, і Еліна у вирішальній партії знову додала, дотиснувши шведку. Виграний останній гейм матчу з 40:0 на подачі Петерсон був просто блискучим.
    Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
    А если не дай бог проиграет? Будешь критиковать как Скрыпныка?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 23:36
    0
    nordi, 27.08.2021 23:32
    Ви, Станіслав, чи виходу не маєте(на фоні "успіхів" інших наших тенісних "зірок"), чи період відпусток і паті закінчився. Але, адекватненько почали коментувати.
    А може, просто Еліна вперше за багато часу по-справжньому грати почала? Ви не допускаєте такої думки?
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    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 27.08.2021 23:36
    0
    Элинку с непростой победой, шведка молотилка ещё та, накануне казалось с Мартинцевой она выложилась дай боже, но щведская Вольво была сегодня на ходу. Единственно во втором сете Эля позволила себе расслабиться, в результате не хватило пару мячей, пришлось на опыте играть третий сет. Финал будет скорее всего с Элизой, дай бог чтобы пошла игра и закончить всё быстро.
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    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 27.08.2021 23:35
    -1
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 23:30
    І другий поспіль хороший матч. Не без проблем, адже з другого сету Петерсон увімкнула на повну свій форхенд і ту партію забрала заслужено. Але і вона на топовому рівні грати довго не може, і Еліна у вирішальній партії знову додала, дотиснувши шведку. Виграний останній гейм матчу з 40:0 на подачі Петерсон був просто блискучим.
    Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
    Стас, радує, що з'явилась психологічна впевненість навіть після програних своїх подач і не взятих брейків. Чесно кажучи, саме це мене хвилювало більше всього. Вистояла, втримала і навіть без паніки дещо нагрузила шведку своєю стабільністю. Дай Бог так би і в фіналі, так ще й би з парашинкою!!!
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    nordi
    online
    nordi, 27.08.2021 23:32
    -1
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 23:30
    І другий поспіль хороший матч. Не без проблем, адже з другого сету Петерсон увімкнула на повну свій форхенд і ту партію забрала заслужено. Але і вона на топовому рівні грати довго не може, і Еліна у вирішальній партії знову додала, дотиснувши шведку. Виграний останній гейм матчу з 40:0 на подачі Петерсон був просто блискучим.
    Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
    Ви, Станіслав, чи виходу не маєте(на фоні "успіхів" інших наших тенісних "зірок"), чи період відпусток і паті закінчився. Але, адекватненько почали коментувати.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 27.08.2021 23:32
    -3
    nordi, 27.08.2021 23:28
    Вантус, таких глотунів як ти безліч, але ви потрібні-завдякм таким деградантам легше просуватися і еволюціонувати, брати своє, поки така пліснява в дурдомі в черзі на укол стоїть. пили далі
    Чудо недолуге, ти нікчема взагалі. Чесно, навіть не буду щось детально писати, бо таким лошарам навіть незрозуміло буде будь-які твердження. Лижи дальше, ЛГБТешнік, це точно твоє)))
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    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 27.08.2021 23:32
    +2
    Как кому , а мне игра понравилась и соперница играла как надо .Удачи .
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.08.2021 23:30
    +4
    І другий поспіль хороший матч. Не без проблем, адже з другого сету Петерсон увімкнула на повну свій форхенд і ту партію забрала заслужено. Але і вона на топовому рівні грати довго не може, і Еліна у вирішальній партії знову додала, дотиснувши шведку. Виграний останній гейм матчу з 40:0 на подачі Петерсон був просто блискучим.
    Відзначу, що сьогодні добре працював удар зліва по лінії, який є лакмусовим папірцем гри Світоліної. Якщо він залітає, значить, вона відчуває себе впевнено, і гра йде. Чим би не закінчився завтрашній фінал, на ЮСО за Еліною буде цікаво спостерігати. Невже фенікс збирається докупи з попелу?
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    Всеволод Иващенко
    Всеволод Иващенко, 27.08.2021 23:28
    -8
    Трохи шведка не винесла цю зазнайку
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    nordi
    online
    nordi, 27.08.2021 23:28
    -2
    Вантус, таких глотунів як ти безліч, але ви потрібні-завдякм таким деградантам легше просуватися і еволюціонувати, брати своє, поки така пліснява в дурдомі в черзі на укол стоїть. пили далі
    Ссылка
    albina nizamova
    online
    albina nizamova, 27.08.2021 23:26
    +2
    "Предыдущий раз Элина играла в финале турнире WTA в Страсбурге чуть более года назад (21.09.20). "
    Подскажу автору, что сентябрь 2020-го был чуть менее года назад
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    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 27.08.2021 23:25
    -4
    nordi, 27.08.2021 23:23
    Вітаю, Еліночка) там є цікаві мотиватои в твою команду, почитай, придивись. А якщо серйозно-ти наша гордість, переступай цих недолугих і щастя тобі
    Додік, слава Богу, що таких лизунів як ти, одиниці)))
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 27.08.2021 23:25
    0
    У кого-то уже октябрь наступил?) как вы 13 месяцев насчитали?!
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 27.08.2021 23:24
    0
    грала в фіналі 21.09.20 а зараз 27.08.21 т.е менше року!Єля молодець!
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    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 27.08.2021 23:24
    +1
    запис матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=7TUGoK6uFNs
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 27.08.2021 23:23
    +8
    Гарної гри у фіналі, Еліна!!!
    Ссылка
    Saosin
    online
    Saosin, 27.08.2021 23:23
    +1
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 27.08.2021 23:23
    +2
    Вітаю, Еліночка) там є цікаві мотиватои в твою команду, почитай, придивись. А якщо серйозно-ти наша гордість, переступай цих недолугих і щастя тобі
    Ссылка
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