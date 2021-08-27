Привет, Моуриньо! Заря узнала соперников в Лиге конференций

27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнала луганская «Заря».

На групповой стадии команда Виктора Скрипника сразится с «Ромой», ЦСКА (София) и «Буде-Глимт».

Что дальше?

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Даты проведения матчей

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря