Привет, Моуриньо! Заря узнала соперников в Лиге конференций

27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнала луганская «Заря».
На групповой стадии команда Виктора Скрипника сразится с «Ромой», ЦСКА (София) и «Буде-Глимт».
Что дальше?
Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
Даты проведения матчей
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Источник — Sport.ua
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