Известен календарь матчей Динамо и Шахтера в групповом раунде ЛЧ

УЕФА опубликовал календарь матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Отметим, что в текущем сезоне честь Украины в элитном еврокубковом турнире будут защищать две команды: «Динамо» и «Шахтер».

Киевляне попали в группу Е, где сразятся с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой». Начнет команда Мирчи Луческу домашним матчем против португальцев. В третьем и четвертом турах, как и год назад, будет спарка с «Барсой».

Донецкий клуб, который волей жребия попал в квартет D, в 1-м туре встретится на выезде с «Шерифом», третий и четвертый туры проведет с «Реалом».

1 тур

14 сентября. 22:00

«Динамо» – «Бенфика»

15 сентября. 19:45

«Шериф» – «Шахтер»

2 тур

28 сентября. 19:45

«Шахтер» – «Интер»

29 сентября. 22:00

«Бавария» – «Динамо»

3 тур

19 октября. 22:00

«Шахтер» – «Реал»

20 октября. 19:45

«Барселона» – «Динамо»

4 тур

2 ноября. 22:00

«Динамо» – «Барселона»

3 ноября. 19:45

«Реал» – «Шахтер»

5 тур

23 ноября. 19:45

«Динамо» – «Бавария»

24 ноября. 19:45

«Интер» – «Шахтер»

6 тур

7 декабря. 22:00

«Шахтер» – «Шериф»

8 декабря. 22:00

«Бенфика» – «Динамо»

Календарь матчей «Динамо»

Календарь матчей «Шахтера»