Известен календарь матчей Динамо и Шахтера в групповом раунде ЛЧ

Киевляне начинают дома с «Бенфикой», «горняки» – на выезде против «Шерифа»

  • 28.08.2021 00:18
  • 3018 просмотров
  • 94 комментария
Известен календарь матчей Динамо и Шахтера в групповом раунде ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА опубликовал календарь матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Отметим, что в текущем сезоне честь Украины в элитном еврокубковом турнире будут защищать две команды: «Динамо» и «Шахтер».

Киевляне попали в группу Е, где сразятся с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой». Начнет команда Мирчи Луческу домашним матчем против португальцев. В третьем и четвертом турах, как и год назад, будет спарка с «Барсой». 

Донецкий клуб, который волей жребия попал в квартет D, в 1-м туре встретится на выезде с «Шерифом», третий и четвертый туры проведет с «Реалом».

1 тур

14 сентября. 22:00
«Динамо» – «Бенфика»

15 сентября. 19:45
«Шериф» – «Шахтер»

2 тур

28 сентября. 19:45
«Шахтер» – «Интер»

29 сентября. 22:00
«Бавария» – «Динамо»

3 тур

19 октября. 22:00
«Шахтер» – «Реал»

20 октября. 19:45
«Барселона» – «Динамо»

4 тур

2 ноября. 22:00
«Динамо» – «Барселона»

3 ноября. 19:45
«Реал» – «Шахтер»

5 тур

23 ноября. 19:45
«Динамо» – «Бавария»

24 ноября. 19:45
«Интер» – «Шахтер»

6 тур

7 декабря. 22:00
«Шахтер» – «Шериф»

8 декабря. 22:00
«Бенфика» – «Динамо»

Календарь матчей «Динамо»

Календарь матчей «Шахтера»

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:42
    0
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:40
    "Никогда НЕ сдавайся 7777" - девиз Макса
    Думаеш с третьего аккаунта зайдёт?
    Или ты за билеты для Жеки?
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:41
    0
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:39
    Не когда там не сидел кстати
    А где твои любимые места??
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:40
    0
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:38
    Вот видешь Макс красная карточка. Это знак что нужно бежать за билетами на Динамо Бенфика для Жеки
    "Никогда НЕ сдавайся 7777" - девиз Макса
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:39
    0
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:33
    Кстати, а почём билеты в VIP-ложу??
    Хочется посидеть рядом с Джуниором - выкурить трубку Мира, потрындеть о том, о сём
    Не когда там не сидел кстати
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:38
    0
    maks----7777, 28.08.2021 01:31
    Понятно ,ты не хочешь его с подвала вытаскивать
    Вот видешь Макс красная карточка. Это знак что нужно бежать за билетами на Динамо Бенфика для Жеки
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:33
    0
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:29
    Да че ты так за Жеку переживаешь?
    Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
    Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
    Кстати, а почём билеты в VIP-ложу??
    Хочется посидеть рядом с Джуниором - выкурить трубку Мира, потрындеть о том, о сём
    Ссылка
    maks----7777
    online
    maks----7777, 28.08.2021 01:31
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:29
    Да че ты так за Жеку переживаешь?
    Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
    Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
    Понятно ,ты не хочешь его с подвала вытаскивать
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:29 (изменен)
    0
    maks----7777, 28.08.2021 01:20
    Ааа,понятно ты купил справку Алеша так ты фаню возьмёшь на стадион ,или его не отпустят от монитора
    Да че ты так за Жеку переживаешь?
    Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
    Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
    Ссылка
    maks----7777
    online
    maks----7777, 28.08.2021 01:29
    0
    Комментарий свернут. Показать
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:26
    Шпрот, вали на политические сайты - блин задрал спамить
    Сейчас в дуррке нет отключат он успокоится
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:26
    -2
    RomanEnakievo.., 28.08.2021 01:24
    Видел сегодня новость, что наши пацаны положили снайпера из ордло, который убил несколько украинских солдат? И это не русская сука была, а донецкая
    Шпрот, вали на политические сайты - блин задрал спамить
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 28.08.2021 01:24
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    maks----7777, 28.08.2021 01:20
    Ааа,понятно ты купил справку Алеша так ты фаню возьмёшь на стадион ,или его не отпустят от монитора
    Видел сегодня новость, что наши пацаны положили снайпера из ордло, который убил несколько украинских солдат? И это не русская сука была, а донецкая
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 28.08.2021 01:23
    -2
    Так, все, всем спать! Я выключаю свет здесь на сайте. Чтобы потом не жаловались, если в темноте споткнетесь.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 28.08.2021 01:22
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    maks----7777, 28.08.2021 01:20
    Ааа,понятно ты купил справку Алеша так ты фаню возьмёшь на стадион ,или его не отпустят от монитора
    Матюкливая бомжара днонецкая, тебе понравилось побывать в Киеве?
    Ссылка
    maks----7777
    online
    maks----7777, 28.08.2021 01:20
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:18
    Не знаю о чем ты
    Ааа,понятно ты купил справку Алеша так ты фаню возьмёшь на стадион ,или его не отпустят от монитора
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 28.08.2021 01:20
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    maks----7777, 28.08.2021 01:14
    У вас ботрферме даже медосмотр проходят в подвал ,
    Ты же лугандонский? Вас спутником расиянским колят? Или вы не верите в коронавирус?
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:19
    -3
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:17
    Это старо Форевер
    Ну надо будет что-то придумать - типа поГуглить на тему меховых изделий
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:18
    +2
    maks----7777, 28.08.2021 01:14
    У вас ботрферме даже медосмотр проходят в подвал ,
    Не знаю о чем ты
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 28.08.2021 01:17
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    maks----7777, 28.08.2021 01:09
    Что там сравнивать есть статистика за 15 лет ,что дынамо это балласт украинского футбола
    Почему ты считаешь статистику только за 15 лет? Ахметов же убил Брагина в 1995-м
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 01:17
    +2
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:11
    А шо, шубы уже не в тренде??
    Это старо Форевер
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 01:16
    -2
    Akkerman65, 28.08.2021 01:09
    Для меня главное, чтобы не было карантина. Очень хочу прилететь в Украину и на стадионе увидеть игры Динамо и Шахтёра.
    Так 16 сентября в Израиле праздник Йом Кипур. Разве равин позволит игнорировать праздник и лететь в Украину??
    Ссылка
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