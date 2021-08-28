Известен календарь матчей Динамо и Шахтера в групповом раунде ЛЧ

УЕФА опубликовал календарь матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Отметим, что в текущем сезоне честь Украины в элитном еврокубковом турнире будут защищать две команды: «Динамо» и «Шахтер».
Киевляне попали в группу Е, где сразятся с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой». Начнет команда Мирчи Луческу домашним матчем против португальцев. В третьем и четвертом турах, как и год назад, будет спарка с «Барсой».
Донецкий клуб, который волей жребия попал в квартет D, в 1-м туре встретится на выезде с «Шерифом», третий и четвертый туры проведет с «Реалом».
1 тур
14 сентября. 22:00
«Динамо» – «Бенфика»
15 сентября. 19:45
«Шериф» – «Шахтер»
2 тур
28 сентября. 19:45
«Шахтер» – «Интер»
29 сентября. 22:00
«Бавария» – «Динамо»
3 тур
19 октября. 22:00
«Шахтер» – «Реал»
20 октября. 19:45
«Барселона» – «Динамо»
4 тур
2 ноября. 22:00
«Динамо» – «Барселона»
3 ноября. 19:45
«Реал» – «Шахтер»
5 тур
23 ноября. 19:45
«Динамо» – «Бавария»
24 ноября. 19:45
«Интер» – «Шахтер»
6 тур
7 декабря. 22:00
«Шахтер» – «Шериф»
8 декабря. 22:00
«Бенфика» – «Динамо»
Календарь матчей «Динамо»
Календарь матчей «Шахтера»
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Или ты за билеты для Жеки?
Хочется посидеть рядом с Джуниором - выкурить трубку Мира, потрындеть о том, о сём
Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
Хочется посидеть рядом с Джуниором - выкурить трубку Мира, потрындеть о том, о сём
Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
Ну напиши ему сам если ты так хочешь чтоб он сходил на футбол.
Что так вот и так Женя, был не прав где-то был глуп, где-то завидовал тебе, прости и все дела. И в знак уважения вот тебе билеты на Динамо Бенфика к примеру. Вот и все Макс
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.