Шериф и Бенфика. Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

  • 26.08.2021 20:15
  • 2596 просмотров
  • 23 комментария
Шериф и Бенфика. Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов
© УЕФА

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали соперников на этой стадии.

Киевское «Динамо» сыграет в группе с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Донецкий «Шахтер» попал в квартет к Реалу, Интеру и Шерифу.

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ

Группа A

Манчестер Сити
ПСЖ
РБ Лейпциг
Брюгге

Группа B

Атлетико
Ливерпуль
Порту
Милан

Группа C

Спортинг
Боруссия Д
Аякс
Бешикташ

Группа D

Интер
Реал Мадрид
Шахтер
Шериф

Группа E

Бавария
Барселона
Бенфика
Динамо

Группа F

Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Янг Бойз

Группа G

Лилль
Севилья
РБ Зальцбург
Вольфсбург

Группа H

Челси
Ювентус
Зенит
Мальме

Даты проведения матчей

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    D.Bykoff
    online
    D.Bykoff, 26.08.2021 20:23
    0
    Шахтёр в ЛЕ, шубным мартышкам кабздец.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 20:23
    0
    Шахтёр скорее всего в ЛЕ перейдёт, если чуда снова не сотворит, а автобусникам кипрским полный пи==ец.
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 26.08.2021 20:23
    0
    С Бенфикой можно бороться. Рома подсобит, если что
    Ссылка
    Invulnerable
    online
    Invulnerable, 26.08.2021 20:23
    0
    axylinam, 26.08.2021 20:20
    Шахтёр уже с евро весной,а Динамо точно никуда не выйдет

    Смешной ? Будет смешно если Шахта никуда не выйдет , ну а если серьезно, то пары Динамо-Бенфика , Шахтер-Шериф как раз ТОП будут и шансы есть!
    Ссылка
    Istm
    Istm, 26.08.2021 20:23
    0
    заголовок "Шериф і Бенфіка. Динамо і Шахтар дізналися суперників в Лізі чемпіонів"
    Ну, в цілому на сьогодні вірно - про решту команд мова навіть не йде.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 20:21
    -4
    New Zealander, 26.08.2021 20:20
    Шахтёр кстати Бенфику недавно проходил. Но это к сожалению не под силу нынешнему Динамо.
    Чего???
    С Монако статата 17 ударов, шахтер 5 1 в створ и рикошет.
    Может за Динамо помолчать.
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 26.08.2021 20:21
    0
    Обоим Лига Европы за счастье будет...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 20:21
    +2
    -Funny_Cat-, 26.08.2021 20:18
    С Бенфикой нужно пытаться воевать , да и Басра без Месси пребывает в кризисе
    конечно мы аутсайдеры этой группы, но побороться за ЛЕ можно !
    Вам бы хоть один гол забить.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 26.08.2021 20:21
    +7
    Если Шахтер повторит прошлогодний путь, то шериф ему в виде бонуса, а вот Динамо не завидую, с такой силекцией и такая группа насильников.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 20:20
    0
    New Zealander, 26.08.2021 20:20
    Шахтёр кстати Бенфику недавно проходил. Но это к сожалению не под силу нынешнему Динамо.
    +
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.08.2021 20:20
    +1
    Шахтёр уже с евро весной,а Динамо точно никуда не выйдет
    Ссылка
    -Funny_Cat-
    online
    -Funny_Cat-, 26.08.2021 20:20
    -2
    New Zealander, 26.08.2021 20:19
    Какой ЛЕ? С Реалом и Шерифом 4 победы и 2 ничейки с Интером. День Сурка так день сурка

    сколько ставишь на две победы над Реалом, давай на 500 баксов что не будет такого ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 20:20
    0
    vasya44, 26.08.2021 20:17
    Рома докажи Киеву о раннем списании из клуба.
    Он всё докажет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 20:20
    -1
    Развпятьлетним полный пи==ец. А у Шахтёра группа скучная, лучше бы тот же ПСЖ попался.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 26.08.2021 20:20
    +2
    Шахтёр кстати Бенфику недавно проходил. Но это к сожалению не под силу нынешнему Динамо.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 26.08.2021 20:19
    -1
    Vladislav Pohily, 26.08.2021 20:18
    У Шахты отличные шансы на ЛЕ, у ДК похоже вообще без шансов.
    Какой ЛЕ? С Реалом и Шерифом 4 победы и 2 ничейки с Интером. День Сурка так день сурка
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 26.08.2021 20:18
    +1
    С жеребьевкой не повезло, но зато лучшие команды Европы приедут к нам. Ну и опять противостояние укр.тренера с укр.командой.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 20:18
    +4
    Динамо повезло как утопленникам, ну хоть Шахтеру 4 команда в виде Шерифа норм еще.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 26.08.2021 20:18
    0
    New Zealander, 26.08.2021 20:17
    Супер!!!! В прошлом году Шахтёру помешала выйти дальше (не хватило 1 очка) команда из 4й группы. В этом году у нас там Шериф!!!
    Группы=корзины
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 26.08.2021 20:18
    +2
    У Шахты отличные шансы на ЛЕ, у ДК похоже вообще без шансов.
    Ссылка
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