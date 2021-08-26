Шериф и Бенфика. Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали соперников на этой стадии.

Киевское «Динамо» сыграет в группе с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Донецкий «Шахтер» попал в квартет к Реалу, Интеру и Шерифу.

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ

Группа A Манчестер Сити

ПСЖ

РБ Лейпциг

Брюгге Группа B Атлетико

Ливерпуль

Порту

Милан Группа C Спортинг

Боруссия Д

Аякс

Бешикташ Группа D Интер

Реал Мадрид

Шахтер

Шериф Группа E Бавария

Барселона

Бенфика

Динамо Группа F Вильярреал

Манчестер Юнайтед

Аталанта

Янг Бойз Группа G Лилль

Севилья

РБ Зальцбург

Вольфсбург Группа H Челси

Ювентус

Зенит

Мальме

Даты проведения матчей

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.