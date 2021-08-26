Шериф и Бенфика. Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали соперников на этой стадии.
Киевское «Динамо» сыграет в группе с Баварией, Барселоной и Бенфикой.
Донецкий «Шахтер» попал в квартет к Реалу, Интеру и Шерифу.
Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ
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Группа A
Манчестер Сити
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Группа B
Атлетико
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Группа C
Спортинг
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Группа D
Интер
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Группа E
Бавария
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Группа F
Вильярреал
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Группа G
Лилль
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Группа H
Челси
Даты проведения матчей
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Источник — Sport.ua
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Смешной ? Будет смешно если Шахта никуда не выйдет , ну а если серьезно, то пары Динамо-Бенфика , Шахтер-Шериф как раз ТОП будут и шансы есть!
Ну, в цілому на сьогодні вірно - про решту команд мова навіть не йде.
С Монако статата 17 ударов, шахтер 5 1 в створ и рикошет.
Может за Динамо помолчать.
конечно мы аутсайдеры этой группы, но побороться за ЛЕ можно !
сколько ставишь на две победы над Реалом, давай на 500 баксов что не будет такого ?
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