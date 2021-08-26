Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Динамо и Шахтера. Текстовая трансляция

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнают киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Детали жеребьевки группового раунда ЛЧ
- В жеребьевке примут участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.
- Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределили согласно клубному рейтингу УЕФА.
- Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе. Другие ограничения будут оглашены перед жеребьевкой.
- Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы будут объединены в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары составляются с учетом интересов телеаудиторий.
- По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
- Команды, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Ключевые даты
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЧ
Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.
Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.
Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер Донецк, Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Зальцбург.
Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.
Источник — Sport.ua
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Шютка
Спортинг
Севилья
Шахта
Бешик
Кто из ТОПов попадётся ДК?? Да, пох
Бавария, Барселона, Шахтер, Милан
Ман Сити, Реал, Аякс, Динамо
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