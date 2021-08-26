Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Динамо и Шахтера. Текстовая трансляция

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда ЛЧ

  • 26.08.2021 01:37
  • 737 просмотров
  • 4 комментария
Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Динамо и Шахтера. Текстовая трансляция
© УЕФА

26 августа в 19:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Соперников на этой стадии соревнований узнают киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Детали жеребьевки группового раунда ЛЧ

  • В жеребьевке примут участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.
  • Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределили согласно клубному рейтингу УЕФА.
  • Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе. Другие ограничения будут оглашены перед жеребьевкой.
  • Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы будут объединены в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары составляются с учетом интересов телеаудиторий.
  • По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
  • Команды, занявшие третьи места, перейдут в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Ключевые даты

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЧ

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер Донецк, Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Зальцбург.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 02:03
    0
    Олексій Коваль, 26.08.2021 02:01
    Играть, так с сильнейшими!
    В лиге Чемпионов кроме ДК - все сильнейшие
    Шютка
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 26.08.2021 02:01
    0
    Играть, так с сильнейшими!
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 02:00
    0
    Повангую и я, но только для кротов:
    Спортинг
    Севилья
    Шахта
    Бешик
    Кто из ТОПов попадётся ДК?? Да, пох
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 26.08.2021 01:42
    -2
    Мне вот хочется:
    Бавария, Барселона, Шахтер, Милан
    Ман Сити, Реал, Аякс, Динамо
    Ссылка
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