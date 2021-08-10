Ярмоленко попал в шорт-лист Галатасарая, Ломаченко подерется с Комми

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 августа.
1. СМИ: Ярмоленко попал в шорт-лист главного тренера Галатасарая. Фатих Терим передал руководству клуба список футболиста, с которыми он бы хотел работать.
2. Кристиан Эриксен: как у него дела сейчас, и что с перспективами. Контракт 29-летнего датчанина с «Интером» действует до лета 2024 года.
3. Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом. Подопечные Сергея Лавриненко все еще не набирали очков в новом сезоне.
4. Слово за Зарей. Брюгге и Андерлехт претендуют на Аллахьяра. Два бельгийских гранда оценивают возможность приобретения иранского нападающего.
5. Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Халеп впервые за 7 лет покинула десятку. Барбора Крейчикова дебютировала в топ-10.
6. Бой Ломаченко назначен на декабрь. Кто станет соперником? Источники называют Ричарда Комми.
7. ВЕРНЯЕВ: «Подал апелляцию в CAS. Сделаю все, чтобы доказать свою правоту». Украинский гимнаст обжаловал решение о дисквалификации.
8. Известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии. Поединок состоится в городе Зеница.
9. Бенфика внесла Яремчука в заявку на Лигу чемпионов. Украинский форвард может сыграть со «Спартаком».
10. Как сестры Семеренко и Стелла Захарова свои звезды открывали. Три новые звезды на Аллее звезд.
Источник — Sport.ua
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