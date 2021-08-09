СМИ: Ярмоленко попал в шорт-лист главного тренера Галатасарая

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко попал в трансферный шорт-лист пожеланий главного тренера «Галатасарая» Фатиха Терима.



По информации турецкой прессы, кроме украинца в этом списке также присутствуют египтяне Амр Верда из ПАОКа, Рамадан Собхи из «Пирамидс» и поляк Камил Юзвяк из «Дерби Каунти».



Сообщается, что Терим передал список фланговых игроков руководству.



В прошлом году «Галатасарай» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. На данный момент вылетел из квалификации Лиги чемпионов и сражается за участие в групповом турнире Лиги Европы.

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