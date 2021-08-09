Известно, где сборная Украины проведет выездной матч против Боснии

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет против команды Боснии и Герцеговины в городе Зеница на стадионе «Билино Поле» 16 ноября (начало встречи - в 21.45 по киевскому времени).
Эта арена, которая является домом местного футбольного клуба «Челик», может вместить на своих трибунах чуть более 15 000 зрителей.
Напомним, что ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 1 сентября. А уже 4 сентября на киевском НСК «Олимпийский» Украина будет принимать Францию.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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