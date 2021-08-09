Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Халеп впервые за 7 лет покинула десятку

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. На более крупном в Сан-Хосе выиграла американка Даниэль Коллинс, на соревнованиях в Клуж-Напоке победу праздновала Андреа Петкович.
В первой десятке состоялись два существенных изменения. С Бьянки Андрееску наконец-то списали очки за победу на соревнованиях в Торонто двухлетней давности и она переместилась на 3 позиции вниз. Таким образом, Элина Свитолина, Каролина Плишкова и Ига Свёнтек добавили по одной строчке.
Также десятку впервые за семь с половиной лет покинула румынка Симона Халеп. Ее место заняла чешка Барбора Крейчикова, которая дебютирует в топ-10.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, Леся Цуренко добавила 12 позиций, остальные немного потеряли или остались при своих.
Украинки в рейтинге WTA
В верхах Чемпионской гонки без изменений, Свитолина опустилась на 21-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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