Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-5, Халеп впервые за 7 лет покинула десятку

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA. На более крупном в Сан-Хосе выиграла американка Даниэль Коллинс, на соревнованиях в Клуж-Напоке победу праздновала Андреа Петкович.



В первой десятке состоялись два существенных изменения. С Бьянки Андрееску наконец-то списали очки за победу на соревнованиях в Торонто двухлетней давности и она переместилась на 3 позиции вниз. Таким образом, Элина Свитолина, Каролина Плишкова и Ига Свёнтек добавили по одной строчке.



Также десятку впервые за семь с половиной лет покинула румынка Симона Халеп. Ее место заняла чешка Барбора Крейчикова, которая дебютирует в топ-10.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается остальных украинок, Леся Цуренко добавила 12 позиций, остальные немного потеряли или остались при своих.



Украинки в рейтинге WTA







В верхах Чемпионской гонки без изменений, Свитолина опустилась на 21-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA