Коллинс выиграла второй титул подряд и вернулась в топ-30

Состоялся финальный поединок в рамках хардового турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе.
В матче за титул американка Даниэль Коллинс (№36 WTA) оказалась сильнее Дарьи Касаткиной из России (№31 WTA).
Сан-Хосе. Финал
Даниэль Коллинс (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:7(10), 6:1
Отметим, что Коллинс выиграла последние 10 матчей и два титула подряд на разных покрытиях. Ранее она стала победительницей на грунтовых соревнованиях в Палермо.
Касаткина в 2021 года сыграла уже в четвертом финале, два из которых выиграла.
Источник — Sport.ua
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