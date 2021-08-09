Коллинс выиграла второй титул подряд и вернулась в топ-30

Состоялся финальный поединок в рамках хардового турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе.



В матче за титул американка Даниэль Коллинс (№36 WTA) оказалась сильнее Дарьи Касаткиной из России (№31 WTA).



Сан-Хосе. Финал

Даниэль Коллинс (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:7(10), 6:1



Отметим, что Коллинс выиграла последние 10 матчей и два титула подряд на разных покрытиях. Ранее она стала победительницей на грунтовых соревнованиях в Палермо.



Касаткина в 2021 года сыграла уже в четвертом финале, два из которых выиграла.