Даниэль Коллинс выиграла первый титул WTA в карьере

Американка стала лучшей на соревнованиях в Палермо

  • 26.07.2021 07:58
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Даниэль Коллинс выиграла первый титул WTA в карьере
© Palermo Ladies Open. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (№44 WTA) стала победительницей грунтового турнира WTA 250 в Палермо.
 
В матче за титул американка обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (№137 WTA), которая стартовала в квалификации.
 
Палермо. Финал
Даниэль Коллинс (США) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2
 
Отметим, что для Коллинс это был дебютный финал турнира WTA. Русе две недели назад стала победительницей соревнований в Гамбурге.

Ранее экс-украинка Заневская также выиграла дебютный титул WTA.

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Источник — Sport.ua

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