Даниэль Коллинс выиграла первый титул WTA в карьере

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (№44 WTA) стала победительницей грунтового турнира WTA 250 в Палермо.



В матче за титул американка обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (№137 WTA), которая стартовала в квалификации.



Палермо. Финал

Даниэль Коллинс (США) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2



Отметим, что для Коллинс это был дебютный финал турнира WTA. Русе две недели назад стала победительницей соревнований в Гамбурге.

Ранее экс-украинка Заневская также выиграла дебютный титул WTA.