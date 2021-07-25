Экс-украинка Заневская выиграла дебютный титул WTA

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская (№165 WTA), которая защищает цвета бельгийского флага, стала победительницей грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче за титул Марина обыграла Кристину Кучову из Словакии (№150 WTA).



Гдыня. Финал

Марина Заневская (Бельгия) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:4, 7:6(4)

В полуфинале Заневская одолела Катерину Козлову.



Отметим, что украинские теннисистки в этом году еще не выигрывали турниров WTA.



Одесситка Заневская долгое время занималась в Бельгии в теннисной академии Жюстин Энен. В конце 2016-м года она сменила гражданство.