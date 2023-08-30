ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Марина уступила на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023
Бельгийская теннисистка Марина Заневская (WTA 112) проиграла на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023.
В 1/64 финала американского мейджора экс-представительница Украины уступила второй ракетке мира Арине Соболенко (WTA 2) за 1 час и 19 минут.
US Open 2023. 1/64 финала
Марина Заневская (Бельгия) – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6
Это была первая встреча девушек.
После завершения поединка Марина не пожала руку теннисистке из беларуси.
30-летняя Заневская провела последний матч в карьере. Перед US Open Марина объявила, что уходит из тенниса из-за проблем со спиной, которые испытывает последние четыре года.
Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает под флагом Бельгии. Несмотря на смену гражданства, девушка имеет проукраинскую позицию, активно высказывается в социальных сетях в поддержку Украины и осуждает спортсменов из рф и рб, которые не высказываются по поводу войны.
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Хайлайты матча:
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