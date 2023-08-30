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US Open
30 августа 2023, 09:24 | Обновлено 30 августа 2023, 10:02
3137
1

ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open

Марина уступила на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023

30 августа 2023, 09:24 | Обновлено 30 августа 2023, 10:02
3137
1
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Заневская

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (WTA 112) проиграла на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023.

В 1/64 финала американского мейджора экс-представительница Украины уступила второй ракетке мира Арине Соболенко (WTA 2) за 1 час и 19 минут.

US Open 2023. 1/64 финала

Марина Заневская (Бельгия) – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

После завершения поединка Марина не пожала руку теннисистке из беларуси.

30-летняя Заневская провела последний матч в карьере. Перед US Open Марина объявила, что уходит из тенниса из-за проблем со спиной, которые испытывает последние четыре года.

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает под флагом Бельгии. Несмотря на смену гражданства, девушка имеет проукраинскую позицию, активно высказывается в социальных сетях в поддержку Украины и осуждает спортсменов из рф и рб, которые не высказываются по поводу войны.

ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open

Хайлайты матча:

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Марина Заневская Арина Соболенко US Open 2023 видео
Источник Sport.ua
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Щира вдячність Марині за тверду не похитну позицію, підтримку своєї батьківщини 🇺🇦
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