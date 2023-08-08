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WTA
08 августа 2023, 20:22 | Обновлено 08 августа 2023, 20:23
885
1

Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Пришло время попрощаться с теннисом, пока что»

Экс-украинская теннисистка вынуждена поставить карьеру на длительную паузу

08 августа 2023, 20:22 | Обновлено 08 августа 2023, 20:23
885
1
Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Пришло время попрощаться с теннисом, пока что»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Заневская

29-летняя бельгийская теннисистка Марина Заневская (№114 WTA) сообщила, что US Open 2023 станет для нее последним турниром в карьере.

«Пришло время попрощаться с теннисом, пока что.

Последние 4 года я страдала от боли в спине, и к сожалению я пришла к тому,что больше не могу отдавать теннису то, что нужно для того, чтобы играть на топовом уровне этого чрезвычайно сложного и требовательного вида спорта.

Я решила сыграть US Open как мой финальный турнир перед тем, как отойти в сторону от моей карьеры.

И кто знает, что меня ждёт впереди.Вернусь ли я когда нибудь в тур, или меня ждут другие испытания в другой сфере. На данный момент я этого не знаю, но знаю точно, что я рада своему решению и могу выдохнуть, а также смотрю в будущее с улыбкой, так как впереди много крутых и интересных планов», – написала Заневская в инстаграме.

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию.

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Источник Instagram
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Vitason
Важко на серці,коли здоров'я не дозволяє тобі робити ,що ти хочеш і про що мріяла,дуже тяжко, бережіть здоров'я....
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