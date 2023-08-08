Марина ЗАНЕВСКАЯ: «Пришло время попрощаться с теннисом, пока что»

29-летняя бельгийская теннисистка Марина Заневская (№114 WTA) сообщила, что US Open 2023 станет для нее последним турниром в карьере.

«Пришло время попрощаться с теннисом, пока что.

Последние 4 года я страдала от боли в спине, и к сожалению я пришла к тому,что больше не могу отдавать теннису то, что нужно для того, чтобы играть на топовом уровне этого чрезвычайно сложного и требовательного вида спорта.

Я решила сыграть US Open как мой финальный турнир перед тем, как отойти в сторону от моей карьеры.

И кто знает, что меня ждёт впереди.Вернусь ли я когда нибудь в тур, или меня ждут другие испытания в другой сфере. На данный момент я этого не знаю, но знаю точно, что я рада своему решению и могу выдохнуть, а также смотрю в будущее с улыбкой, так как впереди много крутых и интересных планов», – написала Заневская в инстаграме.

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию.