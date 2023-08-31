ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (#112 WTA) на старте Открытого чемпионата США проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко и после встречи отказалась пожать сопернице руку.

Для 30-летней Заневской это игра стала последней в карьере. Перед стартом US Open Марина объявила, что уходит из тенниса из-за проблем со спиной, которые испытывает последние четыре года.

«Я знаю, что представляю Бельгию, но вся моя семья находится в Украине. Я уважаю Арину как теннисистку. Она - чемпионка, трудолюбивая. Но это мое личное решение — не пожимать руку ей. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, но я защищаю свою семью.

Моя семья сражается на передовой. И я думаю, если я пожму ей руку, это будет то же самое, что плюнуть им в лицо.

Знаю, что это был не лучший способ покинуть корт, потому что люди меня освистывали. Но я была к этому готова. Я покидаю теннисный мир с высоко поднятой головой и считаю, что поступила правильно», - заявила Марина Заневская.