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  4. ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
US Open
31 августа 2023, 15:15 | Обновлено 31 августа 2023, 15:30
525
2

ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»

Экс-украинка прокомментировала поступок на US Open

31 августа 2023, 15:15 | Обновлено 31 августа 2023, 15:30
525
2
ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Заневская

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (#112 WTA) на старте Открытого чемпионата США проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко и после встречи отказалась пожать сопернице руку.

Для 30-летней Заневской это игра стала последней в карьере. Перед стартом US Open Марина объявила, что уходит из тенниса из-за проблем со спиной, которые испытывает последние четыре года.

«Я знаю, что представляю Бельгию, но вся моя семья находится в Украине. Я уважаю Арину как теннисистку. Она - чемпионка, трудолюбивая. Но это мое личное решение — не пожимать руку ей. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, но я защищаю свою семью.

Моя семья сражается на передовой. И я думаю, если я пожму ей руку, это будет то же самое, что плюнуть им в лицо.

Знаю, что это был не лучший способ покинуть корт, потому что люди меня освистывали. Но я была к этому готова. Я покидаю теннисный мир с высоко поднятой головой и считаю, что поступила правильно», - заявила Марина Заневская.

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Марина Заневская US Open 2023 Арина Соболенко
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Комментарии 2
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PETP0
Марина вчинила як Людина, а освистували її якісь макаки. 
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+3
Сергей Черкасов
Марина вчинила як справжня одеситка, респект!
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+3
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