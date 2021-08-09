Андреа Петкович впервые за пять лет выиграла турнир WTA

Немецкая теннисистка Андреа Петкович (№91 WTA) стала победительницей грунтового турнира категории WTA 250, который проходил в румынской Клуж-Напоке.
В матче за титул 33-летняя спортсменка легко разобралась с египтянкой Майяр Шериф (№119 WTA).
Клуж-Напока. Финал
Андреа Петкович (Германия) – Майяр Шериф (Египет) – 6:1, 6:1
Отметим, что для Петкович – это седьмой титул WTA в карьере, но предыдущий она выигрывала еще в 2015 году. Победа в Румынии позволила ей подняться более чем на 20 позиций в мировом рейтинге. Шериф обеспечила себе дебют в топ-100.
Источник — Sport.ua
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