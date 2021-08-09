Андреа Петкович впервые за пять лет выиграла турнир WTA

Немка стала победительницей соревнований в Румынии

  • 09.08.2021 07:31
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Андреа Петкович впервые за пять лет выиграла турнир WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Петкович

Немецкая теннисистка Андреа Петкович (№91 WTA) стала победительницей грунтового турнира категории WTA 250, который проходил в румынской Клуж-Напоке.
 
В матче за титул 33-летняя спортсменка легко разобралась с египтянкой Майяр Шериф (№119 WTA).
  
Клуж-Напока. Финал
Андреа Петкович (Германия) – Майяр Шериф (Египет) – 6:1, 6:1

Отметим, что для Петкович – это седьмой титул WTA в карьере, но предыдущий она выигрывала еще в 2015 году.  Победа в Румынии позволила ей подняться более чем на 20 позиций в мировом рейтинге. Шериф обеспечила себе дебют в топ-100.

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Источник — Sport.ua

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