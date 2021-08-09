"Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом".

Программу третьего тура УПЛ формально (помним о перенесенном матче «Миная» с «Колосом») завершала игра «Десны» с «Ингульцом». В случае успеха черниговская команда могла бы единолично возглавить турнирную таблицу, а команда с Петрового - покинуть зону не только вылета, а даже переходных матчей.

Казалось, что нужнее победа именно черниговцам. В начале игры они прочно завладели инициативой, «Ингулец» практически всей командой находился на своей половине. Традиционно заметным на поле был один из самых техничных футболистов УПЛ Андрей Тотовицкий, завершая навесы партнеров (Картушова, например) и раздавая острые передачи.

Самый реальный момент имел Будковский. Гуцуляк опередил голкипера, однако не решился бить сам, а откатил назад на партнера. Если бы Филиппу надо было замыкать навес, шансы забить были бы лучше. А так с задачей попасть в практически пустые ворота (там, правда, стоял защитник, но все же) форвард не справился, отправив мяч значительно выше.

«Ингулец» отошел от стартового натиска хозяев и начал отвечать. Преимущественно усилиями Майкла Гопея, который был заметной фигурой среди подопечных Лавриненко. Форвард то пробовал исполнить Марадону, стартовав от своей штрафной, то бил пяткой после флангового прострела (в голкипера), то выводил на ударную позицию Ситало (Артем не пошел на мяч), то просто шел в обводку, бил по воротам - словом, старался. Правда, иногда одного желания было мало, а техники или скорости не хватало.

Короче говоря, довольно интересная игра до перерыва, в которой, правда, не хватало забитых голов. Не сумел забить и Опанасенко, который ударом в ближний угол после прострела не сумел пробить Литовку.

Второй тайм тоже начался с напора «Десны». Но моменты уже были интереснее - сначала Калитвинцев не попал по воротам с центра поля после неудачного выбивания Гальчука. Могла бы быть копия гола Патрика Шика на Евро. И сразу же Гуцуляк разрядил свою пушку издалека - мяч разминулся с левой девяткой на несколько сантиметров.

Если бы Завийский (который, кстати, играл на позиции правого защитника) играл не в «Десне», а в одной своей бывшей команде, сразу бы начались разные разговоры и подозрения. Было бы чего - обычное вбрасывание аута на своей половине Тарасом превратилось в пас в свою штрафную на соперника. Гопей вывел на ударную позицию Ситало, однако Артем не воспользовался подарком, пробив намного выше. Сам Гопей тоже мог забивать, но его удар головой в отчаянном прыжке вытащил из левого нижнего угла Литовка.

Между тем черниговцы, а в частности Калитвинцев, перешли к тактике навесов с флангов. И если Сафронов с Цымбалюком не сумели их замкнуть, то Безбородько, который только появился на поле, все сделал правильно - если центральные защитники позволяют головой бить с линии вратарской, почему бы не пользоваться таким подарком?

«Ингулец» рванул забивать и ... пропустил второй. Классика - быстрая контратака и Тотовицкий выводит на ударную позицию Безбородько. Денис уверенно сделал дубль. 2:0!

«Десна» возглавила после этого тура турнирную таблицу, а «Ингулец» следующего тура продолжит свою серию встреч с топ-командами. На очереди «Динамо», а дальше должно быть легче.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Десна» – «Ингулец» - 2:0

Безбородько, 86, 90+1

Домбровский, 31, Арвеладзе, 35 – Салем, 10, Ситало, 57

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Завийский, Сафронов – Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский – Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицкий (Волошин, 90+3), Калитвинцев (Дегтярев, 90+3) – Будковский.

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Салем, Полегенько – Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожец, Шарай – Гопей, Ситало (Коваленко, 65).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).



Удары (в створ): 11 (3) – 10 (4)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

ДЕСНА-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C