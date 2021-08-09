3-й тур
Десна
2 : 0
Ингулец
09.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом

Подопечные Сергея Лавриненко все еще не набирали очков в новом сезоне

  • 09.08.2021 21:27
  • 3404 просмотра
  • 13 комментариев
Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом
© ФК Десна

Программу третьего тура УПЛ формально (помним о перенесенном матче «Миная» с «Колосом») завершала игра «Десны» с «Ингульцом». В случае успеха черниговская команда могла бы единолично возглавить турнирную таблицу, а команда с Петрового - покинуть зону не только вылета, а даже переходных матчей.

Казалось, что нужнее победа именно черниговцам. В начале игры они прочно завладели инициативой, «Ингулец» практически всей командой находился на своей половине. Традиционно заметным на поле был один из самых техничных футболистов УПЛ Андрей Тотовицкий, завершая навесы партнеров (Картушова, например) и раздавая острые передачи.

Самый реальный момент имел Будковский. Гуцуляк опередил голкипера, однако не решился бить сам, а откатил назад на партнера. Если бы Филиппу надо было замыкать навес, шансы забить были бы лучше. А так с задачей попасть в практически пустые ворота (там, правда, стоял защитник, но все же) форвард не справился, отправив мяч значительно выше.

«Ингулец» отошел от стартового натиска хозяев и начал отвечать. Преимущественно усилиями Майкла Гопея, который был заметной фигурой среди подопечных Лавриненко. Форвард то пробовал исполнить Марадону, стартовав от своей штрафной, то бил пяткой после флангового прострела (в голкипера), то выводил на ударную позицию Ситало (Артем не пошел на мяч), то просто шел в обводку, бил по воротам - словом, старался. Правда, иногда одного желания было мало, а техники или скорости не хватало.

Короче говоря, довольно интересная игра до перерыва, в которой, правда, не хватало забитых голов. Не сумел забить и Опанасенко, который ударом в ближний угол после прострела не сумел пробить Литовку.

Второй тайм тоже начался с напора «Десны». Но моменты уже были интереснее - сначала Калитвинцев не попал по воротам с центра поля после неудачного выбивания Гальчука. Могла бы быть копия гола Патрика Шика на Евро. И сразу же Гуцуляк разрядил свою пушку издалека - мяч разминулся с левой девяткой на несколько сантиметров.

Если бы Завийский (который, кстати, играл на позиции правого защитника) играл не в «Десне», а в одной своей бывшей команде, сразу бы начались разные разговоры и подозрения. Было бы чего - обычное вбрасывание аута на своей половине Тарасом превратилось в пас в свою штрафную на соперника. Гопей вывел на ударную позицию Ситало, однако Артем не воспользовался подарком, пробив намного выше. Сам Гопей тоже мог забивать, но его удар головой в отчаянном прыжке вытащил из левого нижнего угла Литовка.

Между тем черниговцы, а в частности Калитвинцев, перешли к тактике навесов с флангов. И если Сафронов с Цымбалюком не сумели их замкнуть, то Безбородько, который только появился на поле, все сделал правильно - если центральные защитники позволяют головой бить с линии вратарской, почему бы не пользоваться таким подарком?

«Ингулец» рванул забивать и ... пропустил второй. Классика - быстрая контратака и Тотовицкий выводит на ударную позицию Безбородько. Денис уверенно сделал дубль. 2:0!

«Десна» возглавила после этого тура турнирную таблицу, а «Ингулец» следующего тура продолжит свою серию встреч с топ-командами. На очереди «Динамо», а дальше должно быть легче.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Десна» – «Ингулец» - 2:0

 Безбородько, 86, 90+1

 Домбровский, 31, Арвеладзе, 35 – Салем, 10, Ситало, 57

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Завийский, Сафронов – Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский – Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицкий (Волошин, 90+3), Калитвинцев (Дегтярев, 90+3) – Будковский.

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Салем, Полегенько – Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожец, Шарай – Гопей, Ситало (Коваленко, 65).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Удары (в створ): 11 (3) – 10 (4)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 0 – 1.

ДЕСНА-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    almost
      almost, 09.08.2021 22:16
    +1
    Ингулец в прошлом сезоне раскатал 11 ничьих.
    В этом сезоне игр больше.)
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 09.08.2021 21:55
    -1
    euro2012_za_2012euro, 09.08.2021 21:46
    "Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом".
    Что-то мне это напоминает...
    А !
    Джокер-Голобородько. ЗЕ вырвал победу над Порохом.
    Тонко подмечено
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 09.08.2021 21:53
    -2
    Алексей Голяченко, 09.08.2021 21:51
    А кроты все отдаляются и отдаляются
    Я вижу в этот сезоне с ходу хотят навязать борьбу за участие в Лиге конференций
    Я представляю что будет Генком, короче будут в ЛЕ устраивать цирк
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 09.08.2021 21:51
    0
    Igor-fanDK, 09.08.2021 21:49
    Поздравляю Десну с победой, но игра отстойная, даже с этим результатом
    Этот матч перед сном то что надо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.08.2021 21:51
    +1
    А кроты все отдаляются и отдаляются
    Я вижу в этот сезоне с ходу хотят навязать борьбу за участие в Лиге конференций
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 09.08.2021 21:49
    0
    Поздравляю Десну с победой, но игра отстойная, даже с этим результатом
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.08.2021 21:46
    -2
    "Джокер-Безбородько. Десна вырвала победу над Ингульцом".
    Что-то мне это напоминает...
    А !
    Джокер-Голобородько. ЗЕ вырвал победу над Порохом.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.08.2021 21:33
    +2
    Интересно было смотреть, обе команды могли забить и не раз.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 21:33
    +4
    Все просто шикарно сложилось. Бородатый Безбородько порешали!!
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 09.08.2021 21:33
    +3
    adidas77, 09.08.2021 21:31
    А первая передача Калитвинцева, не конфетка ли?
    И Калитвинцев и Тотовицкий раздали по конфете спору нет.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 09.08.2021 21:31
    +3
    slafko, 09.08.2021 21:30
    Вот так в мертвом ничейном матче вышел снова Безбородько и зарешал.
    А первая передача Калитвинцева, не конфетка ли?
    Ссылка
    almost
      almost, 09.08.2021 21:31
    +5
    Туз бубновый
    Что ж так долго запрягал? Чуть не выключил то мыло.
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 09.08.2021 21:30
    +4
    Вот так в мертвом ничейном матче вышел снова Безбородько и зарешал.
    Ссылка
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