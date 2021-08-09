Александр РЯБОКОНЬ: «Десна стартонула нормально. До 30 тура так и будет»

Команда выиграла три матча на старте сезона

  • 09.08.2021 22:28
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  • 2 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «Десна стартонула нормально. До 30 тура так и будет»
© fcmariupol.com

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу в матче против «Ингульца», что позволило команде выйти в лидеры УПЛ.

«Были до конца сосредоточены. Не все получалось, но не опускали руки и дожали в концовке. Дубль Безбородько? И сейчас, и в прошлой игре выходил на замену и забивал. Парень черниговский, наверное, хорошо его поддерживают тут. Важно, что два забили гола и порадовали фанов. Благодаря их поддержке команда и выиграла».

«Лидируем в таблице? Конечно, до 30 тура так и будет все. Но если серьезно, то сложно говорить. Сейчас будут матчи с «Днепром-1», «Динамо» - там посмотрим. Стартонули нормально», - сказал Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
      BekXan, 09.08.2021 22:53
    0
    zzg77, 09.08.2021 22:49
    А финишировали фигово!!!!
    3 тур ты или ясновидящий что будет на финише или перебрал
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    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 22:49
    -1
    А финишировали фигово!!!!
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