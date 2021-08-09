Александр РЯБОКОНЬ: «Десна стартонула нормально. До 30 тура так и будет»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу в матче против «Ингульца», что позволило команде выйти в лидеры УПЛ.

«Были до конца сосредоточены. Не все получалось, но не опускали руки и дожали в концовке. Дубль Безбородько? И сейчас, и в прошлой игре выходил на замену и забивал. Парень черниговский, наверное, хорошо его поддерживают тут. Важно, что два забили гола и порадовали фанов. Благодаря их поддержке команда и выиграла».

«Лидируем в таблице? Конечно, до 30 тура так и будет все. Но если серьезно, то сложно говорить. Сейчас будут матчи с «Днепром-1», «Динамо» - там посмотрим. Стартонули нормально», - сказал Рябоконь.