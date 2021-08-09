Десна - Ингулец - 2:0. Чернигов - лидер. Видео голов и обзор матча

Состоялся заключительный матч 3-го тура УПЛ «Десна» - «Ингулец». Черниговская команда сумела победить и вышла в лидеры турнирной таблицы.
Дубль оформил Денис Безбородько.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
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Источник — Sport.ua
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