3-й тур
Десна
0 : 0
Ингулец
09.08.2021 19:30

Десна – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.08.2021 19:36
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Десна – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В понедельник, 9-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Последним поединком тура, для которого уже составлено расписание, будет встреча между командами, которые уже успели забраться в противоположные участки турнирной таблицы на старте сезона. Подопечные Сергея Лавриненко все еще не набирали очков, в то время как коллектив Александра Рябоконя, вопреки неоднозначной информации из его стана в межсезонье, показывает идеальные показатели. «Десна» в прошлом сезоне потеряла очки в игре против «Ингульца» в первых турах чемпионата, однако сумеют ли «северяне» избежать этой участи на этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

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