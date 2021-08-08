Календарь уготовил «Ингульцу» маститых соперников на старте сезона, и именно «Десна» разбавляет соперничество с тройкой лучших команд УПЛ. Однако, черниговская команда пока что идет со стопроцентным результатом, и прервать серию поражений петровцам будет не так-то просто. Вопреки негативным прогнозам, коллектив Александра Рябоконя не просто на плаву, но и наверняка составит конкуренцию фаворитам сезона.

«Ингулец»

Понятно, что домашние 1:5 вполне могут выбить из колеи, но характер у «Ингульца» – не тот который позволит раскиснуть или же прибегнуть к каким-то радикальным решениям. Скорее, это поражение из серии «Лучше пропустить пять мячей в одном поединке, чем по одному голу – в пяти матчах». Попробуем списать неудачу на стечение обстоятельств: уж слишком разъяренной выглядела «Заря», да и настоящую феерию выдал Владислав Кочергин.

В плановом режиме отработали неделю подопечные Сергея Лавриненко, тренируясь без кадрового усиления. Если говорить о составе, то наверняка не обойдется без обширной ротации. Предположим, что вернутся в «основу» Дмитрий Поспелов и Владислав Шарай, а вот кто точно не утратит своего места в «старте» – Евгений Запорожец, признанный болельщиками лучшим в минувшем матче. «Вообще, красавчик!», – кратко оценил игру Запорожца президент «Ингульца» Александр Поворознюк.

«Десна»

По традиции минимальными вариациями состава обходится тренерский штаб «Десны», вот и в стартовых составах двух победных матчей Александр Рябоконь сделал всего одно изменение. С «Черноморцем» игру начинал Денис Безбородько, с «Мариуполем» – Алексей Гуцуляк.

Всего один пропущенный в двух матчах гол – не повод беспокоиться за «последний рубеж», но именно вратаря накануне дозаявила «Десна». Новичком команды стал голкипер Роман Мысак, проведший минувший сезон в «Рухе». Конкуренцию игрокам обороны призван составить Александр Масалов, перешедший из молдавского «Динамо-Авто».

Статистика встреч

Никак не может обыграть черниговскую команду «Ингулец» – с учетом перволиговых сражений в понедельник соперники встретятся уже в седьмой раз. Не самыми результативными получились предыдущие противостояния: общая разница голов – 10:3. В последнем поединке зимой «Десна» разгромила оппонентов – 3:0, но из трех авторов голов в клубе сейчас остался только Андрей Тотовицкий.

Комментарий

Старожил «Десны» Егор Картушов отозвался о предстоящем сопернике с предостережением: «У «Ингульца» – хорошая команда, появились новые ребята. Смотрел несколько их матчей: коллектив варьирует тактикой, так что будет непросто».

Ориентировочные составы:

«Десна»: Литовка, Завийский, Картушов, Сафронов, Селин, Жук, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Безбородько.

«Ингулец»: Шуст, Поспелов, Запорожец, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шарай, Козак, Опанасенко, Ковалев, Майкл.

Прогноз на противостояние

Не скажешь, что у «Ингульца» игровой кризис, либо еще какие-то проблемы в команде, но по старту чемпионата «Десна» все же выглядит предпочтительнее оппонентов. Нашей ставкой будет победа хозяев с коэффициентом 1.71 по линии Vbet.

9 августа, понедельник