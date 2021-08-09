Слово за Зарей. Брюгге и Андерлехт претендуют на Аллахьяра

Сразу два клуба элитарной бельгийской лиги «Брюгге» и «Андерлехт» проявляют заинтересованность к форварду «Зари» Аллахьяру Сайядманешу, который выступает за луганчан на правах аренды из «Фенербахче».

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчуоглу, до конца нынешнего года за «Зарей» сохраняется первоочередная опция на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.

Впрочем, уже сейчас «Брюгге» и «Андерлехт» оценивают возможность предложить за иранского форварда больше денег, что позволит «Заре» не только выплатить причитающуюся сумму «Фенербахче», но и подзаработать на продаже футболиста за рубеж.

В нынешнем розыгрыше УПЛ 20-летний Аллахьяр провел за «Зарю» 3 поединка, в которых голевыми действиями не отличился.