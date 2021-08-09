Слово за Зарей. Брюгге и Андерлехт претендуют на Аллахьяра

Два бельгийских гранда оценивают возможность приобретения иранского нападающего

  • 09.08.2021 09:03
  • 2295 просмотров
  • 6 комментариев
Слово за Зарей. Брюгге и Андерлехт претендуют на Аллахьяра
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Сразу два клуба элитарной бельгийской лиги «Брюгге» и «Андерлехт» проявляют заинтересованность к форварду «Зари» Аллахьяру Сайядманешу, который выступает за луганчан на правах аренды из «Фенербахче».

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчуоглу, до конца нынешнего года за «Зарей» сохраняется первоочередная опция на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.

Впрочем, уже сейчас «Брюгге» и «Андерлехт» оценивают возможность предложить за иранского форварда больше денег, что позволит «Заре» не только выплатить причитающуюся сумму «Фенербахче», но и подзаработать на продаже футболиста за рубеж.

В нынешнем розыгрыше УПЛ 20-летний Аллахьяр провел за «Зарю» 3 поединка, в которых голевыми действиями не отличился.

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Источник — 90min

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sashunyapanin
    online
      sashunyapanin, 09.08.2021 09:50
    -1
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    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 09.08.2021 09:46
    +2
    пускай выкупят и оставят , хороший футболист , продать всегда успеют, вечно как только нормальный футболист появляется так сразу его продают.
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.08.2021 09:25
    +1
    almost, 09.08.2021 09:13
    Он уже потух и первый порыв пропал. Гуд бай.
    Ще тільки початок сезону, та і виглядає він зовсім непогано.
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.08.2021 09:24
    0
    Як Зоря може продати того, хто їй ще навіть не належить? Для початку треба знайти 3,5 млн для його викупу. І не факт, що хтось потім погодиться викупити його у самої Зорі за ще більшу суму.
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    almost
      almost, 09.08.2021 09:13
    0
    Он уже потух и первый порыв пропал. Гуд бай.
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    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 09:09
    -2
    Надо всю Зарю распродать и набрать новых!
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