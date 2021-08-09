Бенфика внесла Яремчука в заявку на Лигу чемпионов

«Бенфика» внесла своего новичка, украинского форварда Романа Яремчука в заявку на Лигу чемпионов сезона 2021/2022:
Это значит, что уже завтра, 10 августа Яремчук может дебютировать за «Бенфику» в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Спартака».
Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» 31 июля. По информации СМИ, трансфер 25-летнего украинского форварда обошелся «Бенфике» в 17 миллионов евро.
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Источник — УЕФА
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