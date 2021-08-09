Бенфика внесла Яремчука в заявку на Лигу чемпионов

Украинский форвард может сыграть со «Спартаком»

  • 09.08.2021 19:22
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  • 2 комментария
Бенфика внесла Яремчука в заявку на Лигу чемпионов
© twitter.com/SLBenfica

«Бенфика» внесла своего новичка, украинского форварда Романа Яремчука в заявку на Лигу чемпионов сезона 2021/2022:

Это значит, что уже завтра, 10 августа Яремчук может дебютировать за «Бенфику» в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Спартака».

Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» 31 июля. По информации СМИ, трансфер 25-летнего украинского форварда обошелся «Бенфике» в 17 миллионов евро.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
      Maks23, 09.08.2021 19:27
    -1
    Роме пожелаем удачного дебюта!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.08.2021 19:24
    +1
    Хана м'ясу)))))), будут от ромчика хаджа хаджа получать. Надо хетрик
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