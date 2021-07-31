ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук - игрок Бенфики

«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе украинского форварда Романа Яремчука. Игрок подписал контракт на 5 лет.

О сумме перехода из бельгийского «Гента» информации нет. Ранее сообщалось, что «Орлы» заплатят около 15 миллионов евро.

25-летний Яремчук выступал за «Гент» с 2017 года после перехода из «Динамо» Киев. В составе бельгийской команды форвард сборной Украины забил 61 гол в 152-х матчах.

Ранее была информацию об интересе к Роману со стороны «Ромы» и «Лацио», а также ряда турецких клубов.

В составе сборной Украины провел 29 матчей и забил 10 голов.

«Бенфика» в минувшем сезоне чемпионата Португалии финишировала на 3-м месте. «Орлы» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против «Спартака» Москва.