ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук - игрок Бенфики

Украинский форвард подписал контракт с португальским грандом

  • 31.07.2021 20:43
  • 1458 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук - игрок Бенфики
© twitter.com/SLBenfica

«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе украинского форварда Романа Яремчука. Игрок подписал контракт на 5 лет.

О сумме перехода из бельгийского «Гента» информации нет. Ранее сообщалось, что «Орлы» заплатят около 15 миллионов евро.

25-летний Яремчук выступал за «Гент» с 2017 года после перехода из «Динамо» Киев. В составе бельгийской команды форвард сборной Украины забил 61 гол в 152-х матчах.

Ранее была информацию об интересе к Роману со стороны «Ромы» и «Лацио», а также ряда турецких клубов.

В составе сборной Украины провел 29 матчей и забил 10 голов.

«Бенфика» в минувшем сезоне чемпионата Португалии финишировала на 3-м месте. «Орлы» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против «Спартака» Москва.

 

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Источник — ФК Бенфика

(8 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:55
    0
    Динамо Київ він виявився непотрібним Бажаю успіхів Роману в дійсно великому клубі!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 20:52
    +3
    Рома успехов!
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    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:51
    +2
    Плюс один наших в нормальных клубах в еврокубках. Обидно, что у нас таких самородков "отбраковывают".
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.07.2021 20:50
    +1
    euro2012_za_2012euro, 31.07.2021 20:46
    Хороший номер, но по правилам по моему до 99
    То год до которого контракт, а не игровой номер))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.07.2021 20:50
    +1
    Прям аж светится от счастья)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 20:49
    +5
    Успіхів тобі Романе в новому клубі! Новий виклик.
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    CheMP
    online
      CheMP, 31.07.2021 20:47
    +1
    йухасе! красава!
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 31.07.2021 20:46
    0
    Хороший номер, но по правилам по моему до 99
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 20:49
    +5
    Успіхів тобі Романе в новому клубі! Новий виклик.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 20:52
    +3
    Рома успехов!
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:51
    +2
    Плюс один наших в нормальных клубах в еврокубках. Обидно, что у нас таких самородков "отбраковывают".
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.07.2021 20:50
    +1
    euro2012_za_2012euro, 31.07.2021 20:46
    Хороший номер, но по правилам по моему до 99
    То год до которого контракт, а не игровой номер))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.07.2021 20:50
    +1
    Прям аж светится от счастья)
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 31.07.2021 20:47
    +1
    йухасе! красава!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:55
    0
    Динамо Київ він виявився непотрібним Бажаю успіхів Роману в дійсно великому клубі!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 31.07.2021 20:46
    0
    Хороший номер, но по правилам по моему до 99
    Ссылка
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