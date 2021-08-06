Серебро Терлюги, бронза Лузан, ничья Колоса, Месси покинул Барселону

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 августа.
1. Карате. Украинка Терлюга завоевала серебряную медаль. Анжелика проиграла болгарке в поединке за золото.
2. ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону. Клуб не смог договориться с легендой.
3. Еврокубки пришли в Ковалевку. Колос сыграл вничью с карагандинским Шахтером. Ковалевцы не сумели в большинстве вырвать победу.
4. Бронза! Людмила Лузан принесла Украине первую медаль в гребле. Определить третье место удалось лишь на фотофинише.
5. Есть финал! Хижняк сделал невероятный камбэк и обеспечил себе бой за золото. Украинец был близок к поражению, но перевернул тяжелейший бой.
6. Прыжки с шестом. Килипко заняла пятое место. Планка в 4,70 м украинке трижды не покорилась.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро. Контракт игрока с «горожанами» подписан на 6 лет, до лета 2027 года.
8. Велотрек. Старикова и Басова не сумели взять медали. Украинки финишировали вне топ-3.
9. Вот это да. Оклахома отозвала предложение Михайлюку. Украинец стал неограниченно свободным агентом.
10. Павелко хочет Маркевича. Маркевич хочет контракт на три года. Не так просто выбрать преемника Шевченко.
Источник — Sport.ua
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