Серебро Терлюги, бронза Лузан, ничья Колоса, Месси покинул Барселону

Главные новости за 5 августа на Sport.ua

  • 06.08.2021 02:30
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Серебро Терлюги, бронза Лузан, ничья Колоса, Месси покинул Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелика Терлюга

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 августа.

1. Карате. Украинка Терлюга завоевала серебряную медаль. Анжелика проиграла болгарке в поединке за золото.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону. Клуб не смог договориться с легендой.

3. Еврокубки пришли в Ковалевку. Колос сыграл вничью с карагандинским Шахтером. Ковалевцы не сумели в большинстве вырвать победу.

4. Бронза! Людмила Лузан принесла Украине первую медаль в гребле. Определить третье место удалось лишь на фотофинише.

5. Есть финал! Хижняк сделал невероятный камбэк и обеспечил себе бой за золото. Украинец был близок к поражению, но перевернул тяжелейший бой.

6. Прыжки с шестом. Килипко заняла пятое место. Планка в 4,70 м украинке трижды не покорилась.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро. Контракт игрока с «горожанами» подписан на 6 лет, до лета 2027 года.

8. Велотрек. Старикова и Басова не сумели взять медали. Украинки финишировали вне топ-3.

9. Вот это да. Оклахома отозвала предложение Михайлюку. Украинец стал неограниченно свободным агентом.

10. Павелко хочет Маркевича. Маркевич хочет контракт на три года. Не так просто выбрать преемника Шевченко.

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Источник — Sport.ua

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