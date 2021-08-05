Еврокубки пришли в Ковалевку. Колос сыграл вничью с карагандинским Шахтером

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Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первый матч.
«Колос» – «Шахтер» Караганда – 0:0
Богданов (39) – Граф (37), Букорац (45+3), Атанаскоски (59), Габышев (61)
Атанаскоски (76, вторая желтая карточка)
«Колос»: Волынец, Гавриш, Петров, Черноморец, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ильин, 54), Диего, Костышин (Нуриев, 83), Лысенко (Ситчинава, 54).
«Шахтер»: Шацкий, Атанаскоски, Буйволов, Граф, Мавутор, Габышев (Кыбырай, 66), Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).
Арбитр: Петер Кьесгор (Дания)
Стадион «Колос» (Ковалевка, Украина)
Александр Снитко, Sport.ua
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1 : 1
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