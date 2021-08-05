Колос К
0 : 0
Шахтёр Караганда
05.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Еврокубки пришли в Ковалевку. Колос сыграл вничью с карагандинским Шахтером

Ковалевцы не сумели в большинстве вырвать победу

  • 05.08.2021 22:52
  • 2240 просмотров
  • 38 комментариев
Еврокубки пришли в Ковалевку. Колос сыграл вничью с карагандинским Шахтером

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первый матч.

«Колос» – «Шахтер» Караганда – 0:0

Богданов (39) – Граф (37), Букорац (45+3), Атанаскоски (59), Габышев (61)

Атанаскоски (76, вторая желтая карточка)

«Колос»: Волынец, Гавриш, Петров, Черноморец, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ильин, 54), Диего, Костышин (Нуриев, 83), Лысенко (Ситчинава, 54).

«Шахтер»: Шацкий, Атанаскоски, Буйволов, Граф, Мавутор, Габышев (Кыбырай, 66), Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).

Арбитр: Петер Кьесгор (Дания)

Стадион «Колос» (Ковалевка, Украина)

КОЛОС - ШАХТЕР КАРАГАНДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    понадусеровый каклошвайн
    online
      понадусеровый каклошвайн, 05.08.2021 23:10
    0
    мало сала скушали
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 05.08.2021 23:07
    0
    Если и Колос в первом круге вылетит то это вообще . Надеемся наберут форму к следующему матчу.
    Ссылка
    Vasyl Khrunyk
    online
      Vasyl Khrunyk, 05.08.2021 23:07
    0
    ужас
    Ссылка
    barley ear
      barley ear, 05.08.2021 23:06
    0
    Metall86Kh, 05.08.2021 23:05
    Без комментария Ворскла +Колос =гранды Укр футбола!
    КуПС
    1 : 1
    Астана
    Ссылка
    Сергей Соловьянов
    online
      Сергей Соловьянов, 05.08.2021 23:06
    0
    Андруша,не жлобься и купи толкового плеймейкера...Богданов не тянет вообще и без этой позиции игры нет и не будет в принципе
    Ссылка
    Metall86Kh
      Metall86Kh, 05.08.2021 23:05
    +2
    Без комментария Ворскла +Колос =гранды Укр футбола!
    Ссылка
    xantares
      xantares, 05.08.2021 23:03
    -1
    Andrey Ilyashenko, 05.08.2021 23:02
    - Село в Караганде получит 2ку... и отправится домой. И плевать... такие команды не должны играть в ЕК... Там же нет ручных судеек и пенальти на 90х минутах..)
    Таки и будет
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.08.2021 23:03
    +1
    Jop12, 05.08.2021 22:56
    колос уровня мусоров динамовских🙈
    Мусор у тебя в голове
    Ссылка
    xantares
      xantares, 05.08.2021 23:03
    0
    odiniznashih, 05.08.2021 23:00
    Какой колхоз?
    Агрофирма!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.08.2021 23:02
    0
    Jop12, 05.08.2021 22:58
    Я за Колос!!!!Ну скажите зачем нам нужны такие в европе команды как Динамо,Колос,Ворскла они же не могут Ференц,Купс и Караганду обыграть🤔????
    Нам и болельщики такие не очень нужны, но вы же аккаунт не удаляете...
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
      Andrey Ilyashenko, 05.08.2021 23:02
    +2
    - Село в Караганде получит 2ку... и отправится домой. И плевать... такие команды не должны играть в ЕК... Там же нет ручных судеек и пенальти на 90х минутах..)
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 05.08.2021 23:02
    +3
    Все как обычно.Очки в копилку набирать Динамо и Шахтеру,а эти супные наборы максимум две игры и в люлю.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 05.08.2021 23:02
    +4
    Играли 2 га...в..на
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 05.08.2021 23:01
    +3
    Лучше сразу вылетать, зачем эти мучения.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 05.08.2021 23:01
    +2
    В єврокубках стріляючи по горобцях увесь матч - можна зіграти максисум 2 гри... далі повернення до звичної роботи - випасання корів.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 05.08.2021 23:00
    +1
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 22:59
    Ты животное уровня каракатицы страдающей аутизмом
    а ты судя по интеллекту слонихи-лесбиянки
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 05.08.2021 23:00
    +3
    xantares, 05.08.2021 22:55
    Очередной колхоз на вынос
    Какой колхоз?
    Агрофирма!
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 05.08.2021 23:00
    +5
    Jop12, 05.08.2021 22:58
    Я за Колос!!!!Ну скажите зачем нам нужны такие в европе команды как Динамо,Колос,Ворскла они же не могут Ференц,Купс и Караганду обыграть🤔????
    Дк и ШД приносят очки в копилку. Еще иногда какие то балы прилетают от Зари. Без шд и дк, наш чемп в таблице коэфов был бы где то за границами 30-35 места.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.08.2021 22:59
    0
    barley ear, 05.08.2021 22:57
    А ответка в Нур-Султане будет. И там уже Колосу воткнут красную...
    Иванов, у тебя весьма бурная фантазия
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 22:59
    -1
    Jop12, 05.08.2021 22:56
    колос уровня мусоров динамовских🙈
    Ты животное уровня каракатицы страдающей аутизмом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности