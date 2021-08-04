Колос К
0 : 0
Шахтёр Караганда
05.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Шахтер Караганда. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го отборочного раунда Лиги конференций

  • 04.08.2021 14:30
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Колос – Шахтер Караганда. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В четверг, 5 августа, состоится первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций, в котором ковалевский «Колос» примет карагандинский «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке на «Колос Арене» и начнется в 21:00.

Ковалевский клуб только два года назад дебютировал в Украинской Премьер-лиге и стартует уже во втором для себя евросезоне. В прошлом году «Колос» не сумел пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Сначала команда Руслана Костышина в Салониках обыграла греческий «Арис» (2:1), а затем на выезде после дополнительного времени уступила хорватской «Риеке» (0:2). Матч против казахстанского клуба станет для ковалевцев первым в еврокубках на домашнем стадионе.

«Шахтер» во втором отборочном раунде с трудом одолел румынский ФКСБ. Соперники обменялись домашними победами и судьбу путевки в следующую стадию турнира решали пенальти, которые точнее пробили именно «горняки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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