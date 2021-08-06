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Шахтёр Караганда
05.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КОСТЫШИН: «В конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье»

Наставник «Колоса» – о ничьей с «Шахтером» из Караганды

  • 06.08.2021 01:18
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КОСТЫШИН: «В конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье»
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги первого матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды (0:0).

«Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

В конце первого тайма бежал к своим футболистам, а не к судье. Апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, где силен «Шахтер». Мы на этом акцентировали, к этому готовились.

Футбол у них вертикальный, подгружают, пас – прострел, несутся. Сложный матч. Первый тайм сыграли – будет второй.

Не хочу скидывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео. Но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25-й минуты соперник не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наш натиск и начали создавать моменты более острые, чем у нас.

Второй тайм – благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие... В принципе, повторилось то, что в матче с «Металлистом 1925» (1:0) неделю назад.

В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю. Не хочу акцентировать на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, нужно мастерство – моментов было достаточно, но был либо слабый удар, либо мимо ворот. Может, у Диего – бил на исполнение, но так получилось, что попал в штангу

Завтра у команды выходной, два тренировочных дня и вылет в Казахстан. Мы не будем тренироваться на искусственном поле, подстраиваться под местное время. Времени нет», - сказал Костышин.

Ответный матч состоится 12 августа в Казахстане.

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Источник — Футбол 1/2/3

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