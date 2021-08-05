Колос К
0 : 0
Шахтёр Караганда
05.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колос – Шахтер Караганда – 0:0. Нули в Ковалевке. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

  • 05.08.2021 23:10
  • 1446 просмотров
  • 1 комментарий
Колос – Шахтер Караганда – 0:0. Нули в Ковалевке. Видеообзор матча
© ФК Колос Ковалевка

5 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Колос» из Ковалевки и «Шахтер» из Караганды. Начало встречи – в 21:00.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Колос – Шахтер Караганда. Видеообзор матча.

Удаление, Атанаскоски (Шахтер К), 76 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
76' Игрок команды Шахтёр Караганда получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 05.08.2021 22:55
    0
    Убогое зрелище
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