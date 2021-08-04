Колос К
0 : 0
Шахтёр Караганда
05.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Колос - Шахтер Караганда. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Колос» начинает свой второй еврокубковый поход

  • 04.08.2021 17:18
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  • 1 комментарий
Колос - Шахтер Караганда. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Колос

В четверг, 5 августа домашним матчем против «Шахтера» из Караганды «Колос» начнет свой второй в истории еврокубковый сезон. Раньше было принято считать, что первый матч в гостях – преимущество для команды, но после отмены выездного гола во всех еврокубках этот фактор потерял свое значение.

«Колос»

«Колос» начинает уже второй еврокубковый сезон в своей короткой истории, при чем команда Руслана Костышина имеет возможность выступить в двух разных еврокубковых турнирах. К сожалению, связано это не с продвижением в Лигу чемпионов после Лиги Европы, а с участием в новосозданной Лиге конференций.

Первый еврокубковый опыт «Колоса» год назад нельзя назвать ни провалом, ни грандиозным успехом. Сначала команда из Коваливки довольно неожиданно прошла греческий «Арис», а затем в драматичном матче в овертайме уступила хорватской «Риеке».

Еврокубковый опыт годичной давности явно должен пойти на пользу «Колосу». Тем более, что новый сезон подопечные Руслана Костышина начали очень солидно, набрав 4 очка в двух стартовых турах УПЛ: нулевая ничья на выезде с «Вересом» и минимальная домашняя победа над «Металлистом-1925».

УПЛ со своей стороны также пошла навстречу «Колосу», создав для команды из Коваливки тепличный календарь: матч третьего тура против «Миная», который должен был пройти между двумя поединками с «Шахтером» из Караганды, был перенесен на более поздний срок.

«Шахтер» Караганда

При всем уважении к предстоящему сопернику «Колоса», «Шахтер» Караганда – команда более низкого уровня по сравнению с теми, с которыми подопечным Костышина довелось играть год назад в своей дебютной еврокубковой кампании.

Даже по меркам казахстанского футбола «Шахтер» нельзя назвать топ-клубом. Пробиться в Лигу конференций команда Магомеда Адиева сумела лишь благодаря четвертому месту в чемпионате Казахстана прошлого сезона. И это при том, что прошлогоднее четвертое место – лучший результат «Шахтера» в национальном первенстве с 2013 года!

Соответственно, в еврокубках клуб из Караганды тоже нечастый гость. До нынешнего сезона «Шахтер» на международной арене не выступал с сезона 2014/2015, когда остановился на стадии третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Хотя недооценивать «Шахтер» тоже не стоит. В предыдущем раунде команда Адиева по пенальти прошла румынскую ФКСБ, бывшую «Стяуа» Бухарест. Украинским любителям футбола «Шахтер» известен в первую очередь как бывший клуб Вячеслава Грозного, который работал с этой командой в 2019-2020 годах. Что интересно, до него команду возглавлял еще один не чужой для украинского футбола человек – болгарский специалист Николай Костов.

Прогноз на противостояние

Несмотря на успех «Шахтера» в противостоянии со «Стяуа», фаворитом и первого матча, и всего противостояния букмекеры считают «Колос». Наша ставка на первый матч – победа «Колоса», коэффициент – 1,59.

Ориентировочный состав «Колоса»: Волынец, Ром, Гаврыш, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Чурко, Нуриев, Костышин, Ситчинава.

5 августа, четверг

«Колос» – «Шахтер» Караганда
Коваливка. Стадион «Колос». 21:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Арбитр - Петер Кьерсгор (Дания)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Igor-fanDK
      Igor-fanDK, 04.08.2021 17:34
    0
    Колос выиграет
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