Шевченко покинул сборную, Романчук выиграл серебро, уверенная победа Динамо

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины. У главного тренера истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

2. Взял серебро! Романчук выиграл медаль в заплыве на 1500 м вольным стилем. Украинец снял бронзовое проклятие нашей сборной на Олимпиаде.

3. Хижняк вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль Олимпиады в Токио. В четвертьфинале побежден Эури Седено Мартинес из Доминиканской республики.

4. Дубль Романчука и побитый рекорд Кравец. Как прошел 9-й день на ОИ. В Токио отгремели страсти, возможно, самого сумасшедшего дня Игр-2020.

5. Греко-римская борьба. Темиров уступил в полуфинале и сразится за бронзу. Украинский спортсмен выступит в схватке за бронзовую медаль.

6. Легкий старт и грустный юбилей. Динамо в Киеве разгромило Верес. Киевляне уверенно разобрались с ровенским клубом, который проводил 100-й матч в УПЛ.

7. Наконец не 2:2. Ворскла переиграла Рух, забив по голу в каждом тайме. Львовяне, в отличие от предыдущих соперников, не сумели забить полтавской команде.

8. Вновь будет скандал. Десна дожала Мариуполь. Решающий гол был забит с подозрением на оффсайд.

9. Тяжелая атлетика. Украинка Деха не смогла взять медаль. Ирина претендовала на награду, однако провалила толчок.

10. Стала известна причина, почему Шевченко ушел из сборной Украины. На первый план вышел финансовый вопрос.