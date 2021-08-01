Дубль Романчука и побитый рекорд Кравец. Как прошел 9-й день на ОИ

Герой дня

Домой ровенчанин Михаил Романчук, который 7 августа отпразднует 25-летие, возвращается с серебром и бронзой. Он готовился к ожесточенной борьбе с чемпионом мира Флорианом Вельброком из Германии и чемпионом Олимпиады-2016 Грегорио Пальтриньери. И обоих победил. Первого - на обоих дистанциях, второго на одной. Однако Михаила и его постоянных оппонентов шокировал 21-летний американец Роберт Финк, молодой пловец, у которого вообще не было за плечами титулов и которого реальным соперником никто не воспринимал. Однако Роберт опередил фаворитов стайерского плавания на обеих дистанциях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Романчук

Финальный заплыв на 1500 метров вольным стилем прошел под знаком борьбы тех же соперников, которые два дня назад разыграли между собой награды на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда выиграл Финк, Пальтриньери был вторым, Романчук - третьим, Вельброк - четвертым.

На этот раз Пальтриньери, который в этом году имел проблемы со здоровьем, не выдержал взятого соперниками темпа и откололся на заключительной части дистанции. Лидировал на протяжении почти всего заплыва Вельброк. Но на заключительных 50-ти метрах Финк так же, как на 800-метровке, мощным финишным рывком уплыл в отрыв и победил с результатом 14.39,65. Романчук на заключительной половине бассейна был мощнее Вельброка и со временем 14.40,66 стал вторым. Немец проиграл украинцу 25 сотых секунды и завоевал бронзу. Другой украинец, 29-летний Сергей Фролов, занял в финале восьмое место - 15.04,26.

Love story дня

В целом, заключительный день соревновательной программы пловцов прошел под знаком главной звезды Tokyo Aquatics Centre периода Игр-2020, 24-летнего американца Калеба Дресселя. Начал он день, выиграв с олимпийским рекордом 21,07 секунды кролевую 50-метровку. На финише он опередил человека, который на этой дистанции был призером двух предыдущих Игр. В 2012-м француз Флоран Манаду 50 м вольным стилем выиграл, а в Рио-2016 был вторым. Так же, как и сейчас, когда Флоран завоевал серебро со временем 21,55 секунды. Через считанные минуты Манаду уже обнимал любимую, которая тоже стала олимпийским призером. Данка Пернилле Блуме выиграла бронзу на той же кролевой 50-метровке среди женщин.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорен Манаду

А выиграла эту дистанцию ​​с олимпийским рекордом 21,81 с австралийка Эмма Макеовн. Для 27-летней пловчихи это шестая награда Токио-2020. Ранее она выиграла два золота и три бронзы. Седьмую она выиграет чуть позже. А на предыдущей Олимпиаде становилась чемпионкой в ​​эстафете 4х100 м вольным стилем, брала два серебра и бронзу.

Дрессель же свою пятую золотую награду Токио-2020 и шестое олимпийское золото в сумме получил в составе комбинированной эстафетной команды 4х100 м. Калеб уверенно одолел стометровку «дельфином» и вместе с Районом Мерфи, Майклом Эндрю и Заком Эпплом приложил руку не только к золоту, а и к установлению мирового рекорда. 3.26,78 - это на полторы секунды быстрее, чем предыдущее мировое достижение сборной США на чемпионате мира-2009 в Риме.

Женскую же комбинированную эстафету 4х100 м выиграли австралийки - Эмма Макеовн стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, Кейли Макеовн - трехкратной, Кейт Кэмпбелл возвращается домой с двумя золотыми медалями, а брассистка Челси Годжс поднялась на вершину пьедестала впервые.

Бой дня

Украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль Олимпиады-2020. Не так легко, как ожидалось, но все же. В четвертьфинале весовой категории до 75 кг наш боец ​​разделенным решением судей победил в четвертьфинале оппонента из Доминиканской республики Ойре Седено. Чемпион мира и Европы Хижняк, не знающий горечи поражений почти пять лет, почувствовал достойное сопротивление со стороны соперника, за плечами которого нет никаких титулов. С первых секунд боя Седено предложил бешеный темп, который Александр сразу принял. На протяжении почти всего боя соперники демонстрировали жесткий размен, в котором более удачным и метким был, входя на удобную для себя среднюю дистанцию, Хижняк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк против Ойре Седено

Судьи раздельным решением (3:2) отдали преимущество украинцу в первом раунде, единогласно признали его доминирование во втором. А заключительная трехминутка началась с того, что рефери в ринге начал отсчет, сигнализируя о нокдауне Хижняка. Впрочем, как можно считать нокдауном удар ниже пояса - загадка. Так или иначе, Александр продолжил в дальнейшем активно прессинговать соперника и в итоге заслужил победу. Предпочтение украинцу отдали четыре из пяти судей.

В полуфинале Хижняку будет очень непросто. Его соперником станет филиппинец Оймир Марсиаль, который оба боя на Играх-2020 выиграл досрочно. В частности, в четвертьфинале Оймир эффектно вырубил армянина Армана Дарчиняна. Полуфинал Хижняк - Марсиаль состоится 5 августа.

Рекорд дня

То, что происходило вечером на Олимпийском стадионе Токио во время трех легкоатлетических финалов, иначе, чем безумием, не назовешь. При этом начинался день довольно буднично. В единственном утреннем финале - по толканию ядра среди женщин - победила победительница двух последних чемпионатов мира, призер Олимпиад в Пекине и Лондоне, 32-летняя Гун Лицзяо. Чемпионка стала единственной, кому удалось отправить снаряд за границу 20-ти метров. 20,58 м - личный рекорд Гун Лицзяо.

А потом пришел вечер. Сначала уникальная вещь случилась в секторе для прыжков в высоту среди мужчин, где самый высокий результат - 2,37 м - показали сразу трое атлетов. Белорус Максим Недосеков, использовав на преодоление высоты больше попыток, вынужден был, повторив национальный рекорд, удовлетвориться бронзой. А вот победитель двух последних чемпионатов мира Баршим из Катара и итальянец Джанмарко Тамбери даже по этому показателю имели абсолютный паритет. Решить судьбу золота судьи предложили спортсменам с помощью дополнительных прыжков. На их усмотрение. Однако оба решили согласиться с тем, чтобы подняться на вершину пьедестала вместе. Такое за олимпийскую историю прыжков в высоту случилось впервые.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тройка призеров в прыжках в высоту

Зато двукратная чемпионка мира в тройном прыжке, 25-летняя Юлимар Рохас из Венесуэлы наконец сделала то, к чему настойчиво стремилась длительное время - побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец. Установленное на чемпионате мира-1995 в Гетеборге достижение нашей землячки, которое равнялось 15,50 м, продержалось 26 лет. Недосягаемый для остальных участников результат 15,41 м Рохас показала уже в первой попытке. В третьей Юлимар с небольшим заступом существенно перепрыгнула отметку мирового рекорда. А в заключительной, шестой попытке, уже в ранге олимпийской чемпионки, Рохас прыгнула на невероятные 15,67 м.

Венчала соревновательный день стометровка среди мужчин. Ее победитель тоже оказался довольно неожиданным, хотя и не сенсационным. Итальянец Ламонт Джейкобс выиграл, превысив на четыре сотых секунды установленный им же за два часа до того в полуфинале европейский рекорд - 9,80 секунды. Серебро с личным рекордом 9,84 взял американец Фред Керли, а бронзу с лучшим результатом в карьере (9,89) на второй Олимпиаде подряд в этой дисциплине завоевал канадец Андре Де Грасс. Интересно, что американец Трейвон Броммель, который имел лучший результат в сезоне (9,77) и считался основным фаворитом, не сумел пробиться в решающий забег, преодолев в полуфинале дистанцию ​​за 10 секунд ровно.

Представителей Украины ни в одном из пяти легкоатлетических финалов Игр-2020 пока не было. Но уже послезавтра будут. Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук в то время, когда ее муж боролся за награду в плавательном бассейне, не без проблем, но все же с результатом 6,71 м одолела квалификацию. В финал украинка пробилась десятой из 12-ти возможных участников. Зато одна из потенциальных фавориток, белоруска Настасья Мирончик-Иванова в лучшей попытке прыгнула только на 6,55 м и оказалась за чертой медального спора.

Были надежды, что сможет выйти в финал лучшая украинская метательница молота Ирина Климец. Однако она смогла запустить снаряд лишь на 68,29 м и в квалификации была только 21-й. Травмы, с которыми в течение последнего года боролась украинка, которая на чемпионате мира-2019 была пятой, не прошли бесследно. Зато 35-летняя Ирина Новожилова на своей четвертой Олимпиаде выступила так же, как и на предыдущих - не прошла квалификацию. Более того, украинка показала худший среди 30-ти участников результат - 59,85 м.

Не смогла удивить на дистанции 3000 м с препятствиями и единственная представительница Тернопольщины на Играх-2020. Наталья Стребкова показала 35-е время среди 41-й участницы квалификации - 9.45,15.

(Не) наше золото

Уроженец Украины таки поднялся на олимпийский пьедестал Токио-2020. Вот только под другим флагом. Дисквалификация Олега Верняева, провал Игоря Радивилова в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах в квалификации, неубедительное выступление Дианы Варинской лишили нашу команду по спортивной гимнастике многих медальных надежд еще на старте. Единственной надеждой пока остается Петр Пахнюк, который завтра стартует в финале в упражнениях на брусьях.

Сегодня же, в стартовый день финалов в отдельных видах, золото в вольных упражнениях завоевал 24-летний уроженец Днепра Артем Долгопят. Отец Артема тоже когда-то занимался гимнастикой и сам он привел Артема в гимнастическую секцию. Олег Долгопят работал техником-электриком на железной дороге, мать - продавщицей в магазине. Когда Артему было 12 лет, ему, как двукратному чемпиону Украины в своей возрастной категории, предлагали переехать в Киев. Но из-за тяжелого экономического положения семья решилась на репатриацию в Израиль.

Там Долгопят-младший продолжил тренировки и за последние несколько лет вырос в одного из сильнейших исполнителей вольных упражнений в мировой спортивной гимнастике. Артем - один из немногих гимнастов, которому удается выполнять элемент наивысшего уровня сложности - тройное сальто назад. В вольных упражнениях Долгопят выигрывал чемпионат Европы-2020 и еще по два раза был серебряным призером чемпионатов Европы и мира. Теперь в Токио с оценкой 14,933 Артем получил олимпийское золото.

Золото Долгопята, бронзовые награды дзюдоистки Ирины Киндзерской под флагом Азербайджана и тяжеловеса Артема Плесного за Грузию - это те медали, которые уроженцы Украины принесли другим странам.

Между тем, в спортивной гимнастике в воскресенье разыграны еще три комплекта наград. 28-летний британец Макс Уитлок с оценкой 15,583 во второй раз подряд выиграл олимпийское золото в упражнении на коне. Бразильянка Ребекка Андраде лучше всех выполнила опорный прыжок. Ее средняя оценка за выполнение двух попыток - 15,083. Бельгийка Нина Дерваль стала чемпионкой на разновысоких брусьях - 15,200.

Крымскотатарские мотивы

После завершения соревновательной программы дзюдоистов на борцовские ковры Токио вышли борцы греко-римского стиля и мастера женской борьбы. Первая наша борчиха выступила неудачно. В стартовой схватке действующая чемпионка Европы Алла Белинская проиграла в равной борьбе призеру двух чемпионатов мира, победительницы Азиатских игр-2018 Чжоу Цянь из Китая 3:4. Конечно, сказался на ходе схватки тот факт, что китаянка превосходила украинку в габаритах. Дело в том, что Белинская выступает в категории, которой в олимпийской программе нет - до 72 кг. Чтобы выступить на Играх, Алле пришлось выступать в весе до 76 кг.

Зато по итогам воскресных столкновений сохранил неплохие надежды на завоевание медали борец, который два года назад первым из представителей своего вида спорта получил олимпийскую лицензию - 31-летний бронзовый призер чемпионата мира-2018 Ленур Темиров. Крымский татарин, который представлял Украину на Олимпиаде-2012 (тогда он проиграл в первой схватке и прекратил борьбу) после оккупации украинского полуострова русскими орками в 2014 году сначала решил сменить гражданство и попробовать пробиться в сборную РФ. Но, безуспешно выступив несколько раз в чемпионате РФ, Темиров понял, что надо возвращаться в Украину. В 2017-м блудного сына приняла Полтавщина. По возвращении Ленур заметно прибавил в результатах и ​​в знак благодарности после нынешних олимпийских схваток даже общался с журналистами на украинском языке.

Ленур, представляющий легкую категорию до 60 кг, в Токио сейчас борется весьма ярко. В стартовой схватке он победил 5:0 бронзового призера Олимпиады-2016 Эльмурата Ташмурадова из Узбекистана. Чемпиона мира-2019 среди молодежи Армена Меликяна из Армении Темиров ошеломил агрессивными действиями в первом же периоде, который выиграл 7:0. Во второй трехминутке армянин сократил отставание до 8:4, но в итоге выступления на Играх прекратил.

В целом, хорошо боролся Темиров и в полуфинальной схватке против японца Кеничиро Фумиты, сильнейшего пока из представителей самой легкой категории, двукратного чемпиона мира. Ленур не толкался, искал свои шансы в стойке. Но все же во втором периоде Фумита сумел перевести нашего борца в партер и выполнить после того накат. Заработав за эти действия четыре балла, Кеничиро решил судьбу противостояния. В финале он встретится с кубинцем Луисом Альберто Орто. А Темиров завтра, 2 августа, выйдет в 15:30 в схватке за бронзу. Его соперник определится по результатам утешительного турнира.

Главным же событием дня в борцовской программе стала схватка между двумя выдающимися борцами - пятикратным чемпионом мира Мияином Лопесом с Кубы, приехавшим на свою пятую Олимпиаду за рекордным для своего вида спорта четвертым золотом, и четырехкратным чемпионом мира и Европы Ризой Каялпом из Турции . 38-летний кубинец в полуфинале боролся идеально. Он контролировал ход противостояния от начала до конца, победил 2:0, а еще два балла судьи могли начислить Лопесу за проведенный накат. Теперь в финале весовой категории до 130 кг Мияин встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2019 Якоби Кажаей из Грузии, которого, если не случится какого-то чуда, должен побеждать без проблем.

Разочарование дня

Getty Images/Global Images Ukraine. Ирина Деха

Действующая чемпионка Европы в весовой категории до 76 кг Ирина Деха из Харькова провалилась на второй в карьере Олимпиаде. Наша 25-летняя атлетка, которая заняла на предыдущей Олимпиаде пятое место, на этот раз взяла 113 килограммов в рывке и закрепилась на втором месте, вслед за лидером, эквадоркой Нейси Патрицией Дахомес, которая покорила штангу весом 118 кг. Однако в толчке Деха не справилась с начальным весом - 131 кг. Совершенно очевидно, что украинку подвели нервы, ведь эти килограммы для нее являются рабочими. Возьми Ирина этот вес, она была бы четвертой...

А Дахомес подтвердила статус лидера. В толчке она взяла 145 кг, и с суммой двоеборья 263 кг стала чемпионкой, принеся Эквадору второе золото Игр-2020.

След Бубки

Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев неприлично крупно как для решающих поединков победил в матче за золото мужского одиночного теннисного турнира 25-го номера мирового рейтинга Карена Хачанова. 6:3, 6:1 - матч длился час и 21 минуту. К этой победе определенную причастность имеет сын председателя Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка-младший, который работает в подготовительном штабе Зверева.

В женском парном разряде чемпионками стали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, которые помешали тем самым сделать чемпионский дубль Белинде Бенчич из Швейцарии. Она играла в финале в паре с Викторией Голубич, уступила 5:7, 1:6 и получит серебро.

В смешанном парном разряде золота боролись представители ОКР: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили на супертайбрейке Елену Веснину и Аслана Карацева.

«Если есть последняя попытка, ты еще не проиграл»

Завтра, 2 августа, завершится программа 32-й Олимпиады в пулевой стрельбе. Украина имела немалые надежды в одном из двух заключительных видов - стрельбе из скоростного пистолета с 25-метрового расстояния. Собственно, надежды эти сохраняются, но только призрачные. Чемпион мира-2018, 23-летний львовянин Павел Коростылев на старте Олимпиады потерял награду в стрельбе из пистолета с десятиметрового расстояния из-за неудачного последнего выстрела. Павел надеется наверстать упущенное во втором виде программы. Но первая половина квалификации Павлу не удалась. С суммой 286 баллов он 15-й, отставая от восьмого места, которое дает пропуск в финал, на четыре очка. Исправить ситуацию Коростылев попытается завтра утром, во второй половине квалификации. Правда, главный тренер сборной Александр Каминский уже подвел неутешительный итог выступления Павла на Играх. По словам наставника, молодой стрелок не сумел адаптироваться к временным особенностям Токио, постоянно не высыпаясь.

Медальный зачет

Китай укрепил свое лидерство, доведя количество золотых медалей до 24-х. Кроме вышеупомянутых побед, вторую награду высшей пробы китайцы получили в бадминтоне. После победы смешанного дуэта сегодня чемпионкой Токио в женском одиночном разряде стала лидер мирового рейтинга Чэнь Юйфей. Свое второе золото этой Олимпиады завоевала прыгунья в воду Ши Тинмао. После победы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина сегодня 29-летняя спортсменка победила на том же снаряде лично, повторив тем самым золотой дубль образца Рио-2016.

Американцы с 20-ю золотыми наградами вышли на второе место, обойдя японцев, у которых осталось 17 медалей высшей пробы. Кроме плавательных побед, гимн США раздавался в честь гольфиста Ксандера Шоффеля.

Австралия вернула себе четвертое место в медальном зачете не только усилиями пловцов. Еще две из 14-ти золотых наград представителям Зеленого континента принесли в велогонках BMX Логан Мартин и Мэтт Вирн в парусном классе «Лазер».

Представители ОКР отодвинулись на пятую позицию. У них - 12 золотых наград.

У Великобритании перед началом заключительной недели Олимпиады - 10 золотых медалей. Очередное золото подданным Ее Величества принесла в велогонках ВМХ Шарлотт Уорнингтон.

Топ-7 замыкает Франция. В заключительный день фехтовального турнира пятое золото своей стране принесли мужчины-рапиристы в командном первенстве. Чемпионами Игр стали Эрван ле Пешу, Энцо Лефорт, Жюльен Мертен и Максим Поти.

Первое датское золото в классе «Лазер Редиал» в парусном спорте выиграла Анне-Мари Риндом.

Крах американцев

Определились четвертьфинальные пары в мужском волейбольном турнире. В обеих группах в заключительном, пятом, туре произошло по одному очному поединку «за жизнь». В секстете А неудачника между собой определяли сборные Японии и Ирана. Хозяева в ожесточенном противостоянии победили 3:2 и после поражения Канады от поляков (0:3) заняли в группе даже третью позицию, отодвинув «Кленовых листьев» на четвертую. Иран, в стартовом туре победивший действующих чемпионов мира, сборную Польши, с двумя победами в итоге остался лишь пятым. Польша с четырьмя победами группу выиграла. Италия, которая проиграла только полякам, сегодня разгромила 3:0 Венесуэлу, став второй.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Олимпиады

В другой группе лишнего определили Аргентина и США, у которых было по две победы. Американцы выглядели фаворитами противостояния. Но на деле они проиграли 0:3 и вынуждены теперь паковать чемоданы досрочно. Вместе с Тунисом, который сегодня проиграл 0:3 победителям группы, представителям ОКР. Так же, как команда без гимна и флага, четыре матча выиграли бразильцы, которые сегодня победили 3:2 французов.

Четвертьфинальные пары составили: Польша - Франция, Италия - Аргентина, ОКР - Канада, Бразилия - Япония.

Недосказанность Дончича

Последние два матча сыграны и в групповом турнире мужского баскетбольного турнира. Украшением финального дня стало противостояние действующих чемпионов Европы словенцев с испанцами. Его балканцы выиграли 95:87, хотя еще за 13 секунд до сирены преимущество Словении составляло всего три очка. Лидер победителей Лука Дончич принес команде 12 очков, 14 подборов и 9 передач. Таким образом, ему не хватило лишь одного ассиста, чтобы повторить исторические олимпийские трипл-даблы Александра Белова (1976, СССР) и Леброна Джеймса (2012, США).

Словения выиграла группу с тремя победами в трех матчах. В 1/4 финала балканцы сыграют с немцами. Испания с двумя победами стала в группе второй. В плей-офф команде братьев Газолей будет непросто: на вылет испанцы сыграют со сборной США. Других две пары составили Италия - Франция и Австралия - Аргентина. Четвертьфиналы состоятся 3 августа.