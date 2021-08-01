2-й тур
Ворскла
2 : 0
Рух Львов
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наконец не 2:2. Ворскла переиграла Рух, забив по голу в каждом тайме

Львовяне, в отличие от предыдущих соперников, не сумели забить полтавской команде

  • 01.08.2021 21:22
  • 1833 просмотра
  • 22 комментария
Наконец не 2:2. Ворскла переиграла Рух, забив по голу в каждом тайме
© ФК Ворскла

Главный тренер «Руха» Иван Федык после поражения в прошлом туре внес существенные изменения в стартовый состав. Вместо Мысыка, Гагуна, Федорчука, Борячука и Кухарука на поле вышли Сыч, Лях, Кузык, Притула и Карасюк. Что касается состава полтавчан, то по сравнению с матчем первого тура, вместо Яворского в игру вступил Челядин. Кстати, для Степанюка это был 100-й матч в составе разных клубов во всех турнирах: 86 - в УПЛ, 12 – в Кубке и 2 - в еврокубках.

Хозяева поля в начале игры больше контролировали мяч, выполнили несколько угловых ударов, но опасные моменты у ворот Бандуры не возникали. Гости имели возможность открыть счет, но Билый не сумел замкнуть навес от Ляха. Вскоре Билый выполнял перспективный штрафной, но не попал в створ ворот. Также не хватило точности и опасному мощному удару Пердуты.

Преимущество «Ворскла» имела и по количеству угловых, однако защитники и вратарь «Руха» успевали опережать соперников и ликвидировать угрозы. И все, же под конец тайма подопечные Юрия Максимова открыли счет. Бандура парировал удар Кане, мяч отскочил к Скляру, который в падении свой шанс не упустил. Вскоре Скляр мог оформить и дубль, но головой пробил рядом со штангой.

Во время перерыва Иван Федик сделал тройную замену, и в составе «Руха» дебютировал Ориховский, для которого это уже 5-й клуб в УПЛ. «Желто-черные» много комбинировали, пытаясь запутать соперников, но опасных моментов возникало мало. В частности, рядом с дальней штангой пробивал Бойчук. Зато полтавчане сумели воспользоваться ошибкой в обороне «Руха». Сначала ошибся Билый, а Бандура, оставив ворота, неудачно выбил мяч, и Степанюк в падении пробил под перекладину, забив свой 15-й гол в УПЛ.

Был близок к голу и Тамм, который с нескольких метров пытался протолкнуть мяч в ворота, но попал в штангу. Полтавчане продолжали искать пути взятия ворот соперников и увеличивали серию своих угловых ударов. Мог отличиться и Кане, который с близкого расстояния попал в защитника.

В итоге, «Ворскла» одержала свою первую победу в новом чемпионате. Завершился пропускной сериал полтавчан, который продолжался в УПЛ 8 матчей (17 голов). Также прервался и голевой клубный рекордный сериал «Руха» в УПЛ длиной в 6 игр (11 голов).

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Ворскла» – «Рух» – 2:0.

 Скляр, 42, Степанюк, 62.

Скляр, 21 - Мартынюк, 21, Билый, 57, Дидык, 67.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Луизао, 83), Степанюк (Кравчук, 90+2), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Вакула, 79), Челядин, Кане (Пешич, 84).

«Рух»: Бандура, Сыч (Альваренга, 46), Билый, Дидык, Лях, Мартынюк, Карасюк (Ориховский, 46), Притула (Федорчук, 46), О. Кузык (Кондраков, 73), Бойчук, Климчук (Борячук, 63).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВОРСКЛА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 01.08.2021 22:49
    0
    Wend901, 01.08.2021 21:59
    вот посмотриш зоря максимум 1 очко будет в групе как и ваши любимые карпаты и олександрия, колос проиграет в первом матче
    успокойся 🐂🐷
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 01.08.2021 22:48
    -1
    Dmitriy Svistak, 01.08.2021 21:35
    Про таку команду після четверга потрібно забути взагалі.
    Я забув про таку команду ще після Жиліни, вже 6 років пройшло, а хвороба не відступила...
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 22:38
    +1
    посмотрим, может вылет от купса смотивирует футболистов клуба, они сделают для себя выводы и смогут изменить ход событий, с кем не бывает, жаль конечно команду, посмотрим как дальше будут обстоять дела нужно координально что то менять
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 22:28
    +2
    Wend901, 01.08.2021 21:59
    вот посмотриш зоря максимум 1 очко будет в групе как и ваши любимые карпаты и олександрия, колос проиграет в первом матче
    от куда такая уверенность?? все команды имеют хорошие шансы, чтобы проходить дальше. Почему пишешь "ваши любимые.." а ты с какой планеты??
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    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 01.08.2021 22:24
    +2
    Поменяли технику и есть резултат,хотелось больше. И так спасибо что не пропустили
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    Wend901
    online
      Wend901, 01.08.2021 22:10
    -2
    serb1983, 01.08.2021 22:03
    Позорище ,а не команда галушек ...
    Народ ,вы что с луны ???
    Ворскла дно и скоро пойдет за крывбасом Волынью Днепром в аналыисторий
    это вашей зоре будет пиз...скоро бомжи и вобще скажите спасибо хоть такой клуб есть в полтаве и будет он какой бы он не был.проиграли и что и динамо неизвесному тюну проигрывали и шахтер проигрывал
    Ссылка
    serb1983
    online
      serb1983, 01.08.2021 22:03
    -2
    Позорище ,а не команда галушек ...
    Народ ,вы что с луны ???
    Ворскла дно и скоро пойдет за крывбасом Волынью Днепром в аналыисторий
    Ссылка
    Wend901
    online
      Wend901, 01.08.2021 21:59
    -5
    PFCLviv, 01.08.2021 21:54
    Петровичу такий як Федик потрібен, бо Петрович сам собі тренер...
    Не дуже хочуть тренера там працювати, бо у Петровича емоційна і ранима душа... Гарячкуватий він занадто! А Іванко послушний...
    вот посмотриш зоря максимум 1 очко будет в групе как и ваши любимые карпаты и олександрия, колос проиграет в первом матче
    Ссылка
    Wend901
    online
      Wend901, 01.08.2021 21:56
    -4
    PFCLviv, 01.08.2021 21:46
    Знову це позорище з Полтави хоче ганьбитись у єврокубках!
    Это твой львов бараны вместе с карпатами которые проигрывали, и если посудит все проигрывали что зоря что мет/д и ченоморец вашей л/е и т.д у нас ток два клуба норм все остальное фуфло ну можна еще металист и днепр норм занести
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:54
    -3
    Владимир Пидвирный, 01.08.2021 21:51
    Рух міцно у ямі. З таким тренером повна торба. Команда Козловський йде у прірву, невже тобі по барабану. Ні гри, ні результату.
    Петровичу такий як Федик потрібен, бо Петрович сам собі тренер...
    Не дуже хочуть тренера там працювати, бо у Петровича емоційна і ранима душа... Гарячкуватий він занадто! А Іванко послушний...
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 21:53
    +1
    КуПС бы вынес Рух на 7:0
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 01.08.2021 21:51
    -1
    Рух міцно у ямі. З таким тренером повна торба. Команда Козловський йде у прірву, невже тобі по барабану. Ні гри, ні результату.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:46
    -4
    Знову це позорище з Полтави хоче ганьбитись у єврокубках!
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 01.08.2021 21:45
    -1
    Уже пох, только негатив к ним
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 21:45
    -1
    PFCLviv, 01.08.2021 21:28
    Федика у відставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Так быстро?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 21:43
    +3
    PFCLviv, 01.08.2021 21:40
    Ганьба ФК Колгоспнику, який зганьбив Україну у єврокубках !
    Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ты хоть чего роспетушился?)С вашим дном еврокубки будите смотреть только по тв.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:40
    -4
    Ганьба ФК Колгоспнику, який зганьбив Україну у єврокубках !
    Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 21:38
    -2
    Dmitriy Svistak, 01.08.2021 21:35
    Про таку команду після четверга потрібно забути взагалі.
    Идите на йух.Повоняли и ушли в туман.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 01.08.2021 21:36
    -2
    ))) гея далі поносить...)))
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 01.08.2021 21:35
    0
    BekXanov, 01.08.2021 21:30
    Надеюсь это поможет команде прийти в психологическую норму пока розбираються с тренерами и на верху перестройка.
    Про таку команду після четверга потрібно забути взагалі.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 21:43
    +3
    PFCLviv, 01.08.2021 21:40
    Ганьба ФК Колгоспнику, який зганьбив Україну у єврокубках !
    Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ты хоть чего роспетушился?)С вашим дном еврокубки будите смотреть только по тв.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 21:30
    +3
    Надеюсь это поможет команде прийти в психологическую норму пока розбираються с тренерами и на верху перестройка.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 22:28
    +2
    Wend901, 01.08.2021 21:59
    вот посмотриш зоря максимум 1 очко будет в групе как и ваши любимые карпаты и олександрия, колос проиграет в первом матче
    от куда такая уверенность?? все команды имеют хорошие шансы, чтобы проходить дальше. Почему пишешь "ваши любимые.." а ты с какой планеты??
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 01.08.2021 22:24
    +2
    Поменяли технику и есть резултат,хотелось больше. И так спасибо что не пропустили
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 22:38
    +1
    посмотрим, может вылет от купса смотивирует футболистов клуба, они сделают для себя выводы и смогут изменить ход событий, с кем не бывает, жаль конечно команду, посмотрим как дальше будут обстоять дела нужно координально что то менять
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 21:53
    +1
    КуПС бы вынес Рух на 7:0
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 01.08.2021 22:49
    0
    Wend901, 01.08.2021 21:59
    вот посмотриш зоря максимум 1 очко будет в групе как и ваши любимые карпаты и олександрия, колос проиграет в первом матче
    успокойся 🐂🐷
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 01.08.2021 21:35
    0
    BekXanov, 01.08.2021 21:30
    Надеюсь это поможет команде прийти в психологическую норму пока розбираються с тренерами и на верху перестройка.
    Про таку команду після четверга потрібно забути взагалі.
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