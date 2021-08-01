Наконец не 2:2. Ворскла переиграла Рух, забив по голу в каждом тайме

Главный тренер «Руха» Иван Федык после поражения в прошлом туре внес существенные изменения в стартовый состав. Вместо Мысыка, Гагуна, Федорчука, Борячука и Кухарука на поле вышли Сыч, Лях, Кузык, Притула и Карасюк. Что касается состава полтавчан, то по сравнению с матчем первого тура, вместо Яворского в игру вступил Челядин. Кстати, для Степанюка это был 100-й матч в составе разных клубов во всех турнирах: 86 - в УПЛ, 12 – в Кубке и 2 - в еврокубках.

Хозяева поля в начале игры больше контролировали мяч, выполнили несколько угловых ударов, но опасные моменты у ворот Бандуры не возникали. Гости имели возможность открыть счет, но Билый не сумел замкнуть навес от Ляха. Вскоре Билый выполнял перспективный штрафной, но не попал в створ ворот. Также не хватило точности и опасному мощному удару Пердуты.

Преимущество «Ворскла» имела и по количеству угловых, однако защитники и вратарь «Руха» успевали опережать соперников и ликвидировать угрозы. И все, же под конец тайма подопечные Юрия Максимова открыли счет. Бандура парировал удар Кане, мяч отскочил к Скляру, который в падении свой шанс не упустил. Вскоре Скляр мог оформить и дубль, но головой пробил рядом со штангой.

Во время перерыва Иван Федик сделал тройную замену, и в составе «Руха» дебютировал Ориховский, для которого это уже 5-й клуб в УПЛ. «Желто-черные» много комбинировали, пытаясь запутать соперников, но опасных моментов возникало мало. В частности, рядом с дальней штангой пробивал Бойчук. Зато полтавчане сумели воспользоваться ошибкой в обороне «Руха». Сначала ошибся Билый, а Бандура, оставив ворота, неудачно выбил мяч, и Степанюк в падении пробил под перекладину, забив свой 15-й гол в УПЛ.

Был близок к голу и Тамм, который с нескольких метров пытался протолкнуть мяч в ворота, но попал в штангу. Полтавчане продолжали искать пути взятия ворот соперников и увеличивали серию своих угловых ударов. Мог отличиться и Кане, который с близкого расстояния попал в защитника.

В итоге, «Ворскла» одержала свою первую победу в новом чемпионате. Завершился пропускной сериал полтавчан, который продолжался в УПЛ 8 матчей (17 голов). Также прервался и голевой клубный рекордный сериал «Руха» в УПЛ длиной в 6 игр (11 голов).

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Ворскла» – «Рух» – 2:0.

Скляр, 42, Степанюк, 62.

Скляр, 21 - Мартынюк, 21, Билый, 57, Дидык, 67.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Луизао, 83), Степанюк (Кравчук, 90+2), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Вакула, 79), Челядин, Кане (Пешич, 84).

«Рух»: Бандура, Сыч (Альваренга, 46), Билый, Дидык, Лях, Мартынюк, Карасюк (Ориховский, 46), Притула (Федорчук, 46), О. Кузык (Кондраков, 73), Бойчук, Климчук (Борячук, 63).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВОРСКЛА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА