2-й тур
Ворскла
0 : 0
Рух Львов
01.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.07.2021 22:28
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Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В воскресенье, 1 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 19:30.

Обе команды опозорились в своих предыдущих матчах. И если поражение «Руха» от дебютантов Премьер-лиги «Металлиста 1925» еще можно понять (львовяне, мягко говоря, не выглядят уверенным фаворитом чемпионата, а наоборот - одним из потенциальных участников борьбы за выживание), то фиаско полтавчан с «КуПСом» выглядело просто ужасающе. Проигрыш финской команде и вылет от нее - что это, если не футбольное дно? Теперь, как принято говорить в подобных случаях, все внимание будет сосредоточено на внутренних соревнованиях, где, по крайней мере, вылет не грозит. Маленький шаг к реабилитации можно будет сделать в воскресенье. Однако, конечно, львовяне будут против и сами попробуют морально добить соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Рух».

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Источник — Sport.ua

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