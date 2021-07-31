В воскресенье, 1 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 19:30.

Обе команды опозорились в своих предыдущих матчах. И если поражение «Руха» от дебютантов Премьер-лиги «Металлиста 1925» еще можно понять (львовяне, мягко говоря, не выглядят уверенным фаворитом чемпионата, а наоборот - одним из потенциальных участников борьбы за выживание), то фиаско полтавчан с «КуПСом» выглядело просто ужасающе. Проигрыш финской команде и вылет от нее - что это, если не футбольное дно? Теперь, как принято говорить в подобных случаях, все внимание будет сосредоточено на внутренних соревнованиях, где, по крайней мере, вылет не грозит. Маленький шаг к реабилитации можно будет сделать в воскресенье. Однако, конечно, львовяне будут против и сами попробуют морально добить соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Рух».