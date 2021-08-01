1 августа состоялся матч 2-го тура УПЛ, в котором играли «Ворскла» и «Рух» (2:0).
Полтавчане реабилитировались за вылет из Лиги конференций в игре с финским клубом КуПС.
Ворскла – Рух – 2:0. Реабилитация после финнов. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Скляр, 42 мин.
ГОЛ! 2:0. Степанюк, 61 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.