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Рух Львов
01.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В гости к подавленным европоражением полтавчанам

  • 31.07.2021 14:40
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Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ворскла

В воскресенье, 1 августа, «Ворскла» в рамках Премьер-лиги проведет матч против «Руха». После напряженного матча в четверг в рамках Лиги конференций, который завершился вылетом полтавчан из еврокубков, психологический настрой у «зелено-белых» не самый лучший. И физических сил эта игра забрала у игроков «Ворсклы» немало. Руховцам, которые проиграли в первом туре чемпионата «Металлисту 1925» (1:2), нужно также набирать очки.

«Ворскла»

Во время летнего межсезонья, которое подопечные Юрия Максимова провели с мыслями о новом еврокубковом походе, в составе «Ворсклы» произошли определенные кадровые изменения. Покинул команду Опанасенко, Васин и лучший бомбардир прошлого чемпионата Кулач. На тренерскую работу перешли Ребенок и Сапай. Зато новичками команды стали Тамм («Десна»), Вакула («Шахтер»), Бондаренко («Александрия»), Эсеола («Кайрат») и Кушниренко («Николаев»). Именно Кушниренко, дебютировал в составе полтавчан в еврокубках и увидел красную карточку, которая дала соперникам «Ворсклы» численное большинство на поле.

Среди игроков полтавского клуба выделим Степанюка, который в случае выхода на поле проведет юбилейный, 100-й, матч на клубном уровне во всех турнирах. В своем стартовом поединке нового чемпионата «Ворскла» дома не смогла одолеть «Днепр-1», сыграв вничью со счетом 2:2.

«Рух»

В стартовой игре нового чемпионата в составе «Руха» дебютировало двое новичков - 18-летний защитник Роман Дидык, который выступал в Первой лиге за «Агробизнес» (Волочиск) и 26-летний полузащитник Орест Кузык, последним клубом которого был кипрский «Пафос». Именно Кузык, выйдя на замену в игре с «Металлистом 1925», открыл счет голов руховцев в новом сезоне. К матчу с полтавчанами подопечные Ивана Федыка подошли с голевым клубным рекордным сериалом, который продолжается 6 игр - 11 голов. Пропускной же сериал «Ворсклы» продолжается в УПЛ 8 матчей - 17 мячей.

История встреч

«Ворскла» и «Рух» ранее встречались только в прошлом сезоне. Именно в Полтаве «желто-черные» провели свою дебютную игру в Премьер-лиге и потерпели крупное поражение со счетом 2:5. Кстати, «Рух» больше всего голов за матч пропустил в УПЛ именно в этой игре с «Ворсклой». Ответный матч состоялся 14 февраля этого года на «Арене Львов» и победителя не выявил - ничья 1:1. Счет в матче открыли руховцы - после удара с «точки» Климчука, а во втором тайме Цитаишвили спас «Ворсклу» от поражения.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный киевлянин Евгений Арановский, который провел уже 122 (!) матча в УПЛ. «Ворскла» провела уже 16 игр в чемпионатах при Арановском: 2 победы, 8 ничьих и 6 поражений. А матч с участием «Руха» станет для этого арбитра дебютным в УПЛ.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Тамм, Пердута, Якубу, Пуцлин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.

«Рух»: Бандура, Билый, Мысык, Гагун, Дидык, Федорчук, Мартынюк, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук.

Прогноз на противостояние

Полтавская команда очень захочет победить, чтобы в определенной степени реабилитироваться за еврокубковое поражение в Лиге конференций. Сделать это будет непросто. Соперник крепкий с опытными игроками в каждой командной линии. Скорее всего, соперники поровну поделят очки.

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1 августа, воскресенье

«Ворскла» – «Рух»
Полтава. Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского. 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ВОРСКЛА — РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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