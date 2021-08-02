Иван ФЕДЫК: «Молодым футболистам не удалось себя проявить»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:2) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ворсклу» поздравляю с победой. Конечно, мы разочарованы результатом. Где-то я виноват в этом. Дал сыграть сегодня молодым футболистам, а им не удалось себя проявить. Будем делать выводы. Перед вторым голом нам удалось изменить игру, команда начала создавать моменты, которых не хватало в первом тайме. Но второй пропущенный гол все усложнил. Было заметно, что после этого футболисты уже не играли на сто процентов. Надо также отдать должное сопернику, они сегодня хотели больше победить», - сказал Федык.