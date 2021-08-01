2-й тур
Мариуполь
1 : 2
Десна
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вновь будет скандал. Десна дожала Мариуполь

Решающий гол был забит с подозрением на оффсайд

  • 01.08.2021 18:59
  • 4701 просмотр
  • 27 комментариев
Вновь будет скандал. Десна дожала Мариуполь
© ФК Десна

В отличие от прошлого сезона «Мариуполь» начал новый чемпионат Украины на своем родном стадионе и, конечно же, хотел порадовать своих болельщиков красивой игрой и позитивным результатом. У «Десны» тоже был хороший мотив для успеха, так как черниговский клуб стартовал в сезоне с победы. Поэтому гости выходили на стадион имени В.Бойко с желанием продолжить свою выигрышную серию. 

Наставник мариупольцев Остап Маркевич по сравнению с первым матчем сделал две замены в стартовом составе, выпустив в основе Очеретько и Кащука. Что касается Александра Рябоконя, то он ограничился одним изменением - вместо Безбородько игру начал Гуцуляк. 

Стартовый отрезок матча был за «Десной». Ее футболисты больше контролировали мяч и на 5-й минуте Селин нанес первый удар в этом поединке, но мяч полетел выше ворот. Ближе к середине тайма мариупольцы выровняли игру и стали атаковать даже острее гостей. 

Так, на 20-й минуте Мишнев после передачи справа от Стасюка пробил мимо дальней штанги. Через две минуты капитан хозяев поля снова пробил по воротам, на этот раз издали. Литовка мяч отбил перед собой, но Кулаков на добивании промахнулся, да еще и залез в офсайд. А на 24-й минуте все тот же Мишнев бил уже слету после того, как мяч отскочил от защитника, однако и здесь в ворота не попал. 

А затем в течение семи минут Кащук заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Оба раза он грубо играл в подкате сперва против Тотовицкого, а чуть позже в центре поля сбил Калитвинцева. 

Удивительно, но даже после удаления «Мариуполь» продолжал активно идти вперед и до перерыва создал несколько опасных моментов. На 40-й минуте Очеретько пробил из-за пределов штрафной площади чуть выше перекладины. Затем Литовка парировал удар Горбунова, но никто из игроков приазовского клуба не успел на добивание. А на третьей компенсированной минуте Топалов своим сильным ударом потряс правую штангу, а Кулаков, пытавшийся добить мяч в ворота, снова залез в офсайд.

После перерыва игровое преимущество снова перешло к «Десне». Но теперь уже она стала создавать один опасный момент за другим. На 53-й минуте близок к успеху был  Завийский, но его удар заблокировал Мишнев. Через минуту после подачи углового Селин пробил головой, но Кудрик отбил мяч буквально на линии ворот. А еще спустя минуту Завийский пробил над перекладиной. 

Не забиваешь ты - забивают тебе. Это неписаное футбольное правило сработало на 65-й минуте. Никитишин, который вышел на замену во втором тайме, прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр штрафной площади на Кулакова. Нападающий «Мариуполя» мяч принял, немного себе подработал и точно пробил в левый от себя угол ворот.

Но не долго радовались местные игроки и их болельщики. На 71-й минуте гости все же реализовали свое численное преимущество. Гол получился немного похожим. На этот раз Калитвинцев промчался по правому флангу своей атаки и выложил мяч на линию вратарской площадки под удар Будковскому, который точно пробил в касание в сетку ворот. 

В оставшееся до конца матча время «Десна» старалась вырвать победу, а «Мариуполь» больше оборонялся. Это удавалось хозяевам вплоть до второй компенсированной минуты к основному времени. Но не выдержали. Одна из последних атак гостей завершилась результативно. Завийский получил мяч на правом фланге и выполнил передачу в центр штрафной площади. Тотовицкий мяч пропустил и Безбородько уже никто не мешал поразить цель. Правда, показалось, что форвард черниговской команды был в положении вне игры, но арбитр мяч засчитал. 

Вот так «Десна» во втором матче подряд добивается победы, когда ее соперник остается в меньшинстве.  

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Мариуполь» – «Десна» - 1:2

Кулаков, 65  – Будковский, 70, Безбородько, 90+2

 Кащук, 28, Чоботенко, 78, Никитишин, 89 – Калитвинцев, 48, Сафронов, 64, Селин, 67

 Кащук, 35 (второе предупреждение)

«Мариуполь»: Кудрик – Горбунов (Драмбаев, 79), Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех – Кащук, Очеретько (Петерман, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Топалов (Никитишин, 57) – Кулаков (Хромей, 73).

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Сафронов – Арвеладзе (Домбровский, 72), Завийский – Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий (Волошин, 90+5), Калитвинцев – Будковский.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 10 (5) – 11 (6)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 4 – 0.

МАРИУПОЛЬ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    slafko
    online
      slafko, 01.08.2021 19:36
    0
    Все претензии мариупольцам к себе самим и к отсутствию ВАР. Десна полуживая и так, замени даже нет (Жука выпустили и убрали). Кащук - два прыжка в ноги в центре поля в течении семи минут в первом тайме -зачем!? Чоботенко пешком выходил (не выбегал) в офсайт и не вышел когда Завийский делал подачу, офсайта не было. Было касание или нет спины без ВАРа не разобраться (судьи не видели).
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 01.08.2021 19:34
    -1
    nivava, 01.08.2021 19:19
    Да понятно, что оттуда, но пусть докажет, что действительно был оффсайд!!!
    Как тебе еще доказать? Ты что слепой. Посмотри видео послематчевого разбора. Игрок, который забил, находился в метровом офсайде когда получил пас от спины своего партнера. И не надо так резко наезжать , требуя тебе что-то доказать.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:29
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:23
    Вчера в будку фарм динамо заполз
    Бо це не правильно і не по спортивному
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:28
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:23
    Вчера в будку фарм динамо заполз
    Да мені пох на Чорноморець, я взагалі хочу щоб по ходу сезону вилетіли саме Чорноморець і Маріуполь
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 01.08.2021 19:26
    0
    Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    эти проанализируют. там еще те эксперты. и, главное, объективные и беспристрастные
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 19:25
    +1
    Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:23
    -4
    APL, 01.08.2021 19:22
    Собаке, собачья жизнь
    Вчера в будку фарм динамо заполз
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:22
    +1
    Face Control, 01.08.2021 19:19
    Реально бесит, Мариуполь часто так топят.
    Собаке, собачья жизнь
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 19:22
    +4
    А в чём скандал ?))
    Приехала никакущая Десна, катала вату против Арендуполя, проигрывая в большинстве, получила втык от тренера, забегала, реализовала численное преимещество заслуженно победив. Что не так ?))) Без левых пеналей, без левыъ красных ( просто умалишённым надо быть так фолить )
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 01.08.2021 19:21
    +4
    В момент передачи, оффсайда НЕ БЫЛО!!!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:21
    0
    nivava, 01.08.2021 19:19
    Да понятно, что оттуда, но пусть докажет, что действительно был оффсайд!!!
    Я матчу не бачив, но обов'язково подивлюсь цей епізод
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:20
    +4
    Та просто лінійний фізично не міг бачити, що Тотовицький зачепив м'яч спиною! Якби не зачепив - то чистий гол! От де сказалось відсутність ВАРу!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:19
    -3
    Alexander Киев, 01.08.2021 19:06
    Десна второй гол забила из явного офсайда
    Реально бесит, Мариуполь часто так топят.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 01.08.2021 19:19
    0
    APL, 01.08.2021 19:13
    Мабуть твій пост прочитали лише фани Маріуполя
    Да понятно, что оттуда, но пусть докажет, что действительно был оффсайд!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    +2
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 01.08.2021 19:18
    +4
    и что, теперь болонки снимутся с розыграша?
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:17
    +1
    Калитвинцев-мол - може, для лавки збірної згодиться?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 01.08.2021 19:16
    +7
    21 век. Зачем подавать такую новость без видео?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:13
    +4
    nivava, 01.08.2021 19:12
    Какая тварь минусит, а ну ка докажи, что был оффсайд???
    Мабуть твій пост прочитали лише фани Маріуполя
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 01.08.2021 19:12
    -2
    nivava, 01.08.2021 19:07
    Нету НОРМАЛЬНОГО повтора эпизода, так что хз, был или небыло офсайда...
    Какая тварь минусит, а ну ка докажи, что был оффсайд???
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 01.08.2021 19:16
    +7
    21 век. Зачем подавать такую новость без видео?
    Ссылка
    FunDK
      FunDK, 01.08.2021 19:06
    +5
    Десна поздравляю!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 19:22
    +4
    А в чём скандал ?))
    Приехала никакущая Десна, катала вату против Арендуполя, проигрывая в большинстве, получила втык от тренера, забегала, реализовала численное преимещество заслуженно победив. Что не так ?))) Без левых пеналей, без левыъ красных ( просто умалишённым надо быть так фолить )
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 01.08.2021 19:21
    +4
    В момент передачи, оффсайда НЕ БЫЛО!!!
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:20
    +4
    Та просто лінійний фізично не міг бачити, що Тотовицький зачепив м'яч спиною! Якби не зачепив - то чистий гол! От де сказалось відсутність ВАРу!
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 01.08.2021 19:18
    +4
    и что, теперь болонки снимутся с розыграша?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:13
    +4
    nivava, 01.08.2021 19:12
    Какая тварь минусит, а ну ка докажи, что был оффсайд???
    Мабуть твій пост прочитали лише фани Маріуполя
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:07
    +3
    Alexander Киев, 01.08.2021 19:06
    Десна второй гол забила из явного офсайда
    А ВАРА шо знов нема?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    +2
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:28
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:23
    Вчера в будку фарм динамо заполз
    Да мені пох на Чорноморець, я взагалі хочу щоб по ходу сезону вилетіли саме Чорноморець і Маріуполь
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 19:25
    +1
    Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:22
    +1
    Face Control, 01.08.2021 19:19
    Реально бесит, Мариуполь часто так топят.
    Собаке, собачья жизнь
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:17
    +1
    Калитвинцев-мол - може, для лавки збірної згодиться?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:04
    +1
    А в чому саме скандал має бути, хто дивився?
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 01.08.2021 19:36
    0
    Все претензии мариупольцам к себе самим и к отсутствию ВАР. Десна полуживая и так, замени даже нет (Жука выпустили и убрали). Кащук - два прыжка в ноги в центре поля в течении семи минут в первом тайме -зачем!? Чоботенко пешком выходил (не выбегал) в офсайт и не вышел когда Завийский делал подачу, офсайта не было. Было касание или нет спины без ВАРа не разобраться (судьи не видели).
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:29
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:23
    Вчера в будку фарм динамо заполз
    Бо це не правильно і не по спортивному
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 01.08.2021 19:26
    0
    Burevestnik, 01.08.2021 19:19
    офсайд был или не был? Вот в чём вопрос!!!
    Надеюсь эксперты Ф1/2/3 проанализируют досконально,
    а "Великом футболе" другие эксперты доведут
    анализы до логического конца.
    эти проанализируют. там еще те эксперты. и, главное, объективные и беспристрастные
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:21
    0
    nivava, 01.08.2021 19:19
    Да понятно, что оттуда, но пусть докажет, что действительно был оффсайд!!!
    Я матчу не бачив, но обов'язково подивлюсь цей епізод
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 01.08.2021 19:19
    0
    APL, 01.08.2021 19:13
    Мабуть твій пост прочитали лише фани Маріуполя
    Да понятно, что оттуда, но пусть докажет, что действительно был оффсайд!!!
    Ссылка
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