Вновь будет скандал. Десна дожала Мариуполь

В отличие от прошлого сезона «Мариуполь» начал новый чемпионат Украины на своем родном стадионе и, конечно же, хотел порадовать своих болельщиков красивой игрой и позитивным результатом. У «Десны» тоже был хороший мотив для успеха, так как черниговский клуб стартовал в сезоне с победы. Поэтому гости выходили на стадион имени В.Бойко с желанием продолжить свою выигрышную серию.

Наставник мариупольцев Остап Маркевич по сравнению с первым матчем сделал две замены в стартовом составе, выпустив в основе Очеретько и Кащука. Что касается Александра Рябоконя, то он ограничился одним изменением - вместо Безбородько игру начал Гуцуляк.

Стартовый отрезок матча был за «Десной». Ее футболисты больше контролировали мяч и на 5-й минуте Селин нанес первый удар в этом поединке, но мяч полетел выше ворот. Ближе к середине тайма мариупольцы выровняли игру и стали атаковать даже острее гостей.

Так, на 20-й минуте Мишнев после передачи справа от Стасюка пробил мимо дальней штанги. Через две минуты капитан хозяев поля снова пробил по воротам, на этот раз издали. Литовка мяч отбил перед собой, но Кулаков на добивании промахнулся, да еще и залез в офсайд. А на 24-й минуте все тот же Мишнев бил уже слету после того, как мяч отскочил от защитника, однако и здесь в ворота не попал.

А затем в течение семи минут Кащук заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Оба раза он грубо играл в подкате сперва против Тотовицкого, а чуть позже в центре поля сбил Калитвинцева.

Удивительно, но даже после удаления «Мариуполь» продолжал активно идти вперед и до перерыва создал несколько опасных моментов. На 40-й минуте Очеретько пробил из-за пределов штрафной площади чуть выше перекладины. Затем Литовка парировал удар Горбунова, но никто из игроков приазовского клуба не успел на добивание. А на третьей компенсированной минуте Топалов своим сильным ударом потряс правую штангу, а Кулаков, пытавшийся добить мяч в ворота, снова залез в офсайд.

После перерыва игровое преимущество снова перешло к «Десне». Но теперь уже она стала создавать один опасный момент за другим. На 53-й минуте близок к успеху был Завийский, но его удар заблокировал Мишнев. Через минуту после подачи углового Селин пробил головой, но Кудрик отбил мяч буквально на линии ворот. А еще спустя минуту Завийский пробил над перекладиной.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Это неписаное футбольное правило сработало на 65-й минуте. Никитишин, который вышел на замену во втором тайме, прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр штрафной площади на Кулакова. Нападающий «Мариуполя» мяч принял, немного себе подработал и точно пробил в левый от себя угол ворот.

Но не долго радовались местные игроки и их болельщики. На 71-й минуте гости все же реализовали свое численное преимущество. Гол получился немного похожим. На этот раз Калитвинцев промчался по правому флангу своей атаки и выложил мяч на линию вратарской площадки под удар Будковскому, который точно пробил в касание в сетку ворот.

В оставшееся до конца матча время «Десна» старалась вырвать победу, а «Мариуполь» больше оборонялся. Это удавалось хозяевам вплоть до второй компенсированной минуты к основному времени. Но не выдержали. Одна из последних атак гостей завершилась результативно. Завийский получил мяч на правом фланге и выполнил передачу в центр штрафной площади. Тотовицкий мяч пропустил и Безбородько уже никто не мешал поразить цель. Правда, показалось, что форвард черниговской команды был в положении вне игры, но арбитр мяч засчитал.

Вот так «Десна» во втором матче подряд добивается победы, когда ее соперник остается в меньшинстве.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Мариуполь» – «Десна» - 1:2



Кулаков, 65 – Будковский, 70, Безбородько, 90+2

Кащук, 28, Чоботенко, 78, Никитишин, 89 – Калитвинцев, 48, Сафронов, 64, Селин, 67

Кащук, 35 (второе предупреждение)

«Мариуполь»: Кудрик – Горбунов (Драмбаев, 79), Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех – Кащук, Очеретько (Петерман, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Топалов (Никитишин, 57) – Кулаков (Хромей, 73).

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Сафронов – Арвеладзе (Домбровский, 72), Завийский – Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий (Волошин, 90+5), Калитвинцев – Будковский.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 10 (5) – 11 (6)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 4 – 0.

МАРИУПОЛЬ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C