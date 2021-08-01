2-й тур
Мариуполь
1 : 2
Десна
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.08.2021 17:05
  • 6178 просмотров
  • 38 комментариев
Мариуполь – Десна – 1:2. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Мариуполь» – «Десна» - 1:2

Кулаков, 65  – Будковский, 70, Безбородько, 90+2

 Кащук, 28, Чоботенко, 78, Никитишин, 89 – Калитвинцев, 48, Сафронов, 64, Селин, 67

 Кащук, 35 (второе предупреждение)

«Мариуполь»: Кудрик – Горбунов (Драмбаев, 79), Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех – Кащук, Очеретько (Петерман, 57), Мишнев (Мампасси, 73), Топалов (Никитишин, 57) – Кулаков (Хромей, 73).

Запасные: Турбаевский, Удод, Меличенко, Шостак.

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Сафронов – Арвеладзе (Домбровский, 72), Завийский – Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий (Волошин, 90+5), Калитвинцев – Будковский.

Запасные: Сидоренко, Биловар, Дегтярев.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Наши оценки:

   

«Мариуполь» (замены): Никитишин – 6,5, Петерман – 6,0, Хромей – б/о, Мампасси – б/о, Драмбаев – б/о.

«Десна» (замены): Жук – 5,0, Домбровский – 6,0, Безбородько – 7,0, Шевцов – б/о, Волошин – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+5 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Тотовицкий заменен на Волошина.

 90+2 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Завийский подал с правого фланга, но мяч в центре штрафной пролетел мимо Тотовицкого, попал к Безбородько, который расстрелял ворот. Если было касание – это оффсайд.

90 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, пять минут.

 89 мин. Никитишин получил желтую за фол против Домбровского у чужой штрафной.

88 мин. ОПАСНО! Кудрик вышел далеко из ворот, но Драмбаев умудрился пробросить мяч мимо него, после чего пришлось пожарить под натиском Будковского!

85 мин. Никитишин не смог укротить мяч в левом фланге штрафной для нормального прострела, но хотя бы угловой заработал.

81 мин. Калитвинцев сделал перехват на чужой половине, но затем запутался в собственных ногах.

 78 мин. Желтую получил Чоботенко за накладку против Тотовицкого перед своей штрафной, которую дали заиграть.

78 мин. Кудрик перехватил пас верхом от Тотовицкого с правого фланга.

 76 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Вместо Жука на поле вышел Шевцов.

 73 мин. ЗАМЕНЫ У МАРИУПОЛЯ. Хромей заменил Кулакова, а вместо Мишнева играет Мампасси.

 72 мин. ЗАМЕНЫ У ДЕСНЫ. Домбровский вышел вместо Арвеладзе, а Безбородько заменил Гуцуляка.

 71 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Калитвинцев как заведенный улетел от Горбунова на правом фланге, после чего выкатил на пустые для Будковского!

69 мин. В верховой мяч играют команды в данные минуты.

 67 мин. Селин получил желтую за опасную игру против Петермана у центрального круга, но при этом сам получил повреждение.

 65 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Никитишин принял заброс на левый фланг атаки, после чего ушел от двух соперников, сыграл в пас на Кулакова, который переложил под левую, и пробил  под основание левой штанги!

64 мин. Кулаков убежал от Сафронова в центре поля, поэтому соперник принял решение его сбивать.

60 мин. Дальний удар Кулакова пришелся в спину Сафронову.

57 мин. ЗАМЕНЫ У МАРИУПОЛЯ. Петерман вышел вместо Очеретько, а Никитишин заменил Топалова.

55 мин. МОМЕНТ! Завийский с правого фланга штрафной мощным ударом запустил мяч над воротами!

54 мин. МОМЕНТ! Уже с линии ворот Кудрику пришлось доставать завершение головой от Селина подачи углового с левого фланга!

53 мин. МОМЕНТ! Гуцуляк прострели с левого фланга в центр штрафной, откуда Завийский попал в спину Мишневу своим ударом.

52 мин. Мариуполь не может зацепиться за мяч на чужой половине в данные минуты.

50 мин. Попытка дальнего удара от Тотовицкого из центральной зоны прошла над воротами.

 48 мин. Калитвинцев сбил Топалова фолом со спины во время выхода соперника в левый фланг атаки.

46 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Вместо Цымбалюка на поле вышел Жук.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+3 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! ОФФСАЙД! Удар Топалова из зоны перед чужой штрафной пришелся в правую штангу, после чего в центре добивал Кулаков, но залез до этого в оффсайд!

45+2 мин. МОМЕНТ! Литовка опасно перевел перед собой удар с левого фланга от Горбунова, но добивать было некому.

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.

44 мин. Фол со стороны Стасюка против Гуцуляка, который только принял мяч на левом фланге атаки.

42 мин. Кудрик кулаками сыграл на подаче с левого фланга не слишком уверенно, но защитники подчистили.

40 мин. МОМЕНТ! Очеретько получил скидку Кулакова на входе в центр чужой штрафной, но пробил в сторону от левой девятки!

39 мин. Кудрик забрал попытку дальнего удара от Сафронова с правого фланга.

37 мин. Чоботенко исполнил неудачный заброс от центра поля на левый фланг атаки.

 35 мин. УДАЛЕНИЕ! Кащук получил дурацкое второе предупреждение за атаку со спины Калитвинцева на правом фланге обороны.

32 мин. Не получился качественным удар у Топалова с левого фланга штрафной в дальний угол, после заброса на ход.

30 мин. Чоботенко и Гуцуляк столкнулись головами в верховой борьбе в центре штрафной хозяев.

 28 мин. Кащук получил желтую за грубый подкат против Тотовицкого в центре поля.

26 мин. Тотовицкий пробросил мяч себе на ход в левом фланге штрафной, но напоролся на отбор Микицея.

24 мин. МОМЕНТ! Сочное добивание отскока слету от Мишнева, после перехваченного прострела Очеретько с правого фланга, прошло в сторону от правой штанги!

22 мин. МОМЕНТ! ОФФСАЙД! Кулаков выскочил добивать неудачную попытку отражения дальнего удара Мишнева в исполнении Литовки, но мало того, что залез в оффсайд, так еще и над воротами мяч умудрился запустить!

20 мин. МОМЕНТ! Мишнев в касание завершал прострел с правого фланга штрафной от Стасюка, но лишь погладил мяч по направлению к дальней штанге!

18 мин. Подача с левого фланга от Картушова к обострению не привела.

16 мин. Только Горбунов вышел по левому флангу со своей половины, как его тут же сбили.

13 мин. Десна сейчас катает мяч у центральной линии.

11 мин. Литовка забрал посланный низом удар из центральной зоны перед штрафной в исполнении Топалова.

9 мин. Арвеладзе рисовал передачу в левый фланг штрафной на ход Гуцуляку, но защитники перехватили.

7 мин. Кудрик успешно перехватил подачу Калитвинцева с правого фланга.

5 мин. Выше ворот пробил Селин, завершив подачу углового с левого фланга от Арвеладзе.

3 мин. Микицей был сбит фолом Гуцуляка в правом фланге обороны.

2 мин. Гуцуляк простреливал из-под Мишнева на левом фланге чужой штрафной, но соперник перевел мяч на угловой.

1 мин. Смелая попытка выхода на чужую половину от Чоботенко была остановлена.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Возможно, это изображение (текст «PARI MATCH MATCH PARI MATCH PARI MATCH»)

В воскресенье, 1-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 17:00.

Команда Остапа Маркевича начла сезон с тяжелого выездного поединка против ПФК «Львов» (1:1), однако предстоящая игра обещает стать для «приазовцев» не менее энергозатратной. Последняя встреча с черниговской «Десной» завершилась настоящей сенсацией – «Мариуполь» одержал победу с внушительным преимуществом (4:1), однако это был последний тур прошлого чемпионата, практического смысла от которого не было ни для одной из команд. Сейчас же, речь будет идти о куда более высоких ставках, да и «северяне» показали в своей стартовой игре против одесского «Черноморца», что ставят перед собой исключительно высокие цели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:15
    0
    Калитвинцев-мол - може, для лавки збірної згодиться?
    Ссылка
    Meotida73
    online
      Meotida73, 01.08.2021 19:05
    +1
    Как мариупольский болельщик с почти 35 стажем скажу-идите вы на х...р с этой греб...ной командой с арендованным у жужелки игроками.Переведите это .... куда-нибудь в другой город.Истинные мариупольцы это футбольное недоразумение не воспринимают,и болеют пусть за слабенький ,но наш второлиговый Яруд,где играют местные пацаны
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.08.2021 18:59
    -2
    Судья Питор. Я за честную игру.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:59
    -2
    Чистый офсайд был.
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:58
    -2
    _-AK228, 01.08.2021 18:53
    Обидно
    200% вне игры! Ещё бы. Жалко Остапа. Опять его топят.
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:56
    0
    Укатали таки из оффсайда)))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:55
    -1
    _-AK228, 01.08.2021 18:53
    Обидно
    Отлично .
    В будочку загнали
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 18:54
    +3
    так їм кротам підкротячникам і треба. Гол лівий.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:53
    0
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:52
    А будку бегом 🦮
    В будку было вчера... глубоко причём
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:53
    0
    Обидно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:52
    -1
    А будку бегом 🦮
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:52
    -1
    Igor-fanDK, 01.08.2021 18:45
    Я тебе когда то говорил что Я кроме Динамо болею за Десну, Зарю и Колос, мне нравятся эти команды не меньше чем киевский клуб
    А за рогоморец (дыыннамоо 2)тоже наверное болееть стал??
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:52
    0
    Гооооооол
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:51
    -1
    _-AK228, 01.08.2021 18:44
    Так он где то под Житомиром живёт.. какой ему матч динамо
    А ну да он на ФК полесья матчи ходит с калитвинцовым,а здесь за дынамоо топит
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 18:45
    0
    makss7777, 01.08.2021 18:42
    Игорёк ))Я никогда никого не защищаю,я сам по себе ,это вы все на цепи как собачки в ездовой упряжки на сайт заходите Дынамовцы ,просто интересно сегодня такой матч у вас с вересомм а вы все тут))или ,вы чемпионат тооварняков заявились ,вам упл не нужен я так понял
    Я тебе когда то говорил что Я кроме Динамо болею за Десну, Зарю и Колос, мне нравятся эти команды не меньше чем киевский клуб
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:44
    -2
    makss7777, 01.08.2021 18:42
    Игорёк ))Я никогда никого не защищаю,я сам по себе ,это вы все на цепи как собачки в ездовой упряжки на сайт заходите Дынамовцы ,просто интересно сегодня такой матч у вас с вересомм а вы все тут))или ,вы чемпионат тооварняков заявились ,вам упл не нужен я так понял
    Так он где то под Житомиром живёт.. какой ему матч динамо
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:42
    0
    Igor-fanDK, 01.08.2021 18:37
    Максика тебе не стоит защищать этого булая, в личии от тебя у него гниль прёт со всех щелей, тебя ещё можно понять но этого гуся который тут сутками яйца выижует я не понимаю
    Игорёк ))Я никогда никого не защищаю,я сам по себе ,это вы все на цепи как собачки в ездовой упряжки на сайт заходите Дынамовцы ,просто интересно сегодня такой матч у вас с вересомм а вы все тут))или ,вы чемпионат тооварняков заявились ,вам упл не нужен я так понял
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 18:37
    -1
    Максика тебе не стоит защищать этого булая, в личии от тебя у него гниль прёт со всех щелей, тебя ещё можно понять но этого гуся который тут сутками яйца выижует я не понимаю
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:35
    0
    Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:32
    Маріупольці молодці! Грвють в меншості і виграють, атакують, б'ють по воротах, виглядають значно гостріше. Де ті хейтери, що їх вчора в пердив відправляли? Жека, ау!
    Жека фанька сидит в подвале своём сейчас тихо ,матч зааконнчится их дынамовский минут через 10 выползет скажет что был на футболе
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:34
    +1
    Жаль, таки пропустили...
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 18:54
    +3
    так їм кротам підкротячникам і треба. Гол лівий.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:27
    +2
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 18:18
    Валера,а ты почему ещё дома ,а не на своём колхозе на стадионе?В 19:30 ФК колхоз -народная команда Верес
    Так они не ходят никогда на матчи своего клюба ,их нееснюк в подвале в Барышевке всех на цепи держит
    Ссылка
    Meotida73
    online
      Meotida73, 01.08.2021 19:05
    +1
    Как мариупольский болельщик с почти 35 стажем скажу-идите вы на х...р с этой греб...ной командой с арендованным у жужелки игроками.Переведите это .... куда-нибудь в другой город.Истинные мариупольцы это футбольное недоразумение не воспринимают,и болеют пусть за слабенький ,но наш второлиговый Яруд,где играют местные пацаны
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:34
    +1
    Жаль, таки пропустили...
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:33
    +1
    Пылып ещё какую то картиночку заготовил под гол. Так это договорняк?)
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:33
    +1
    Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:32
    Маріупольці молодці! Грвють в меншості і виграють, атакують, б'ють по воротах, виглядають значно гостріше. Де ті хейтери, що їх вчора в пердив відправляли? Жека, ау!
    В сравнении с Дыроморцем играют конечно получше
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:26
    +1
    adidas77, 01.08.2021 18:13
    Как можно этот дикий колхоз с дудками слушать со звуком?
    Как будто в хлеву играют,21 век - жесть!
    Не хватает бубна цыганского.)
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 18:18
    +1
    adidas77, 01.08.2021 18:13
    Как можно этот дикий колхоз с дудками слушать со звуком?
    Как будто в хлеву играют,21 век - жесть!
    Валера,а ты почему ещё дома ,а не на своём колхозе на стадионе?В 19:30 ФК колхоз -народная команда Верес
    Ссылка
    _ Moore
    online
      _ Moore, 01.08.2021 19:15
    0
    Калитвинцев-мол - може, для лавки збірної згодиться?
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:56
    0
    Укатали таки из оффсайда)))
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:53
    0
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:52
    А будку бегом 🦮
    В будку было вчера... глубоко причём
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 18:53
    0
    Обидно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:52
    0
    Гооооооол
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 18:45
    0
    makss7777, 01.08.2021 18:42
    Игорёк ))Я никогда никого не защищаю,я сам по себе ,это вы все на цепи как собачки в ездовой упряжки на сайт заходите Дынамовцы ,просто интересно сегодня такой матч у вас с вересомм а вы все тут))или ,вы чемпионат тооварняков заявились ,вам упл не нужен я так понял
    Я тебе когда то говорил что Я кроме Динамо болею за Десну, Зарю и Колос, мне нравятся эти команды не меньше чем киевский клуб
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:42
    0
    Igor-fanDK, 01.08.2021 18:37
    Максика тебе не стоит защищать этого булая, в личии от тебя у него гниль прёт со всех щелей, тебя ещё можно понять но этого гуся который тут сутками яйца выижует я не понимаю
    Игорёк ))Я никогда никого не защищаю,я сам по себе ,это вы все на цепи как собачки в ездовой упряжки на сайт заходите Дынамовцы ,просто интересно сегодня такой матч у вас с вересомм а вы все тут))или ,вы чемпионат тооварняков заявились ,вам упл не нужен я так понял
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:35
    0
    Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:32
    Маріупольці молодці! Грвють в меншості і виграють, атакують, б'ють по воротах, виглядають значно гостріше. Де ті хейтери, що їх вчора в пердив відправляли? Жека, ау!
    Жека фанька сидит в подвале своём сейчас тихо ,матч зааконнчится их дынамовский минут через 10 выползет скажет что был на футболе
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 01.08.2021 18:32
    0
    Маріупольці молодці! Грвють в меншості і виграють, атакують, б'ють по воротах, виглядають значно гостріше. Де ті хейтери, що їх вчора в пердив відправляли? Жека, ау!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 01.08.2021 18:31
    0
    1:1
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 18:27
    0
    Во! Суперуполю дудки помогли.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 18:26
    0
    моолодцы,это вам не рогоморец((дыннамо2 позорнный
    Ссылка
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