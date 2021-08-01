2-й тур
Мариуполь
1 : 2
Десна
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна – 1:2. Видео голов и обзор матча

Выездная победа команды Александра Рябоконя

  • 01.08.2021 19:35
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Мариуполь – Десна – 1:2. Видео голов и обзор матча
© УПЛ

Сегодня, 1 августа «Мариуполь» во втором туре УПЛ дома проиграл «Десне» - 1:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
71' ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
65' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
35' Олексий Кашчук (Мариуполь) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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