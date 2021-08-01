Сегодня, 1 августа «Мариуполь» во втором туре УПЛ дома проиграл «Десне» - 1:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
|35'
|Олексий Кашчук (Мариуполь) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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